Grób Pawła Królikowskiego. Tak wygląda miejsce spoczynku słynnego "Kusego" chwilę przed rocznicą śmierci

Paweł Królikowski, czyli nie tylko Kusy

27 lutego 2026 mija dokładnie 6 lat od śmierci jednego z najpopularniejszych polskich aktorów. Udaliśmy się na Powązki Wojskowe w stolicy, gdzie spoczywa aktor, aby zobaczyć jak wygląda jego nagrobek. Goście cmentarza często zatrzymują się przy jego mogile, aby wspomnieć słynnego aktora. Na nagrobku widać też ślady pamięci przynoszone przez jego rodzinę, ale też - zapewne - licznych fanów.

Choć dla milionów Polaków na zawsze pozostanie w pamięci jako niezapomniany Kusy z serialu "Ranczo", dorobek artystyczny Królikowskiego był znacznie bogatszy.

Choć największą popularność przyniosła mu rola Kusego, Paweł Królikowski miał na koncie dziesiątki ról filmowych, telewizyjnych i teatralnych. Urodzony w 1961 roku aktor ukończył wrocławską filię Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie w 1987 roku i już w czasie studiów zadebiutował na ekranie w filmie "Dzień kolibra". Przez lata związany był z Teatrem Studyjnym'83 w Łodzi, a także realizował popularne programy dla młodzieży w TVP3 Wrocław, w tym "Truskawkowe studio", do którego napisał ponad sto piosenek.

Przełom w jego karierze nastąpił w połowie lat 2000. Widzowie pokochali go za rolę charyzmatycznego onkologa w serialu "Na dobre i na złe" oraz nieugiętego policjanta Igora Rosłonia w "PitBullu".

Jednak to rola Jakuba Sokołowskiego "Kusego" w serialu TVP1 "Ranczo" przyniosła mu status gwiazdy i ogromną sympatię publiczności. Za tę kreację w 2007 roku otrzymał statuetkę "Melonika" dla najlepszego aktora komediowego.

Królikowski był także inicjatorem Festiwalu Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej w Kudowie-Zdroju (jego rodzina pochodziła częściowo z Czech) oraz prezesem Związku Artystów Scen Polskich.

Życie prywatne i dramatyczna walka z chorobą

Prywatnie Paweł Królikowski był mężem znanej aktorki Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, którą poznał na egzaminach do szkoły aktorskiej. Stworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie i doczekali się aż piątki dzieci: Antoniego (znanego aktora i celebryty młodego pokolenia), Jana, Julii, Marceliny i Ksawerego. Aktor był również bratem innego znanego artysty, Rafała Królikowskiego.

W 2015 roku media obiegła informacja, że aktor przeszedł operację usunięcia tętniaka mózgu. Niestety, to nie był koniec jego problemów zdrowotnych. W 2019 roku musiał poddać się kolejnej operacji neurochirurgicznej z powodu guza mózgu. Okazało się, że aktor zmagał się z glejakiem, jednym z najbardziej złośliwych nowotworów. Mimo ciężkiej choroby starał się pozostawać aktywny zawodowo, zasiadając w jury programu rozrywkowego Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 roku w Warszawie, w wieku 58 lat, a wiadomość o tym odejściu wstrząsnęła całym krajem. Słynny aktor został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2022 roku w rodzinnej Zduńskiej Woli aktora otwarto skwer jego imienia.

Grób Pawła Królikowskiego przed 6. rocznicą śmierci:

