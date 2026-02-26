Z zewnątrz zwyczajny dom, w środku profesjonalne laboratorium! Służby przejęły towar warty fortunę

Straż Graniczna i policja weszły do domu przy ul. Edisona

Wspólne działania operacyjne Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz ukraińskiej policji pozwoliły zlokalizować posesję w Warszawie, która służyła jako fabryka zabronionych substancji. Akcję przeprowadzono w czwartek, 19 lutego, przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KSP. Gdy mundurowi wkroczyli do budynku przy ul. Edisona w Wawrze, ich oczom ukazała się kompletna linia produkcyjna, mimo że z zewnątrz obiekt wyglądał jak typowy dom mieszkalny.

– Wewnątrz udało się zabezpieczyć zarówno gotowy mefedron w płynnej, krystalicznej i sproszkowanej postaci, jak i na końcowym etapie jego produkcji podczas trwającego procesu wytwarzania następnych jego partii. Łącznie zabezpieczono blisko 18 kg wysokiej jakości tego syntetyku, a także kilkaset litrów odczynników i prekursorów chemicznych – przekazała mjr SG Dagmara Bielec, rzecznik prasowy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Mefedron miał trafić na rynek polski i ukraiński

Skuteczna interwencja służb zapobiegła wprowadzeniu do obrotu towaru o ogromnej wartości, pozbawiając przestępców gigantycznego zarobku. Szacuje się, że przejęte gotowe narkotyki na czarnym rynku mogłyby kosztować nawet 1,5 mln złotych. Do tej kwoty należy doliczyć potencjalne zyski z substancji, które znajdowały się jeszcze w fazie chemicznej obróbki. Według ustaleń śledczych, produkowany w Wawrze syntetyk miał zasilić rynki zbytu w Polsce oraz na Ukrainie.

Dwaj obywatele Ukrainy z zarzutami i aresztem

Podczas likwidacji nielegalnego laboratorium funkcjonariusze ujęli dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za proces produkcji, określanych mianem chemików. Zatrzymani to obywatele Ukrainy w wieku 26 oraz 32 lat, którzy posiadali niemieckie karty pobytu.

– Obaj zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe, gdzie przedstawiono im zarzuty wytworzenia znacznych ilości substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy – poinformowała mjr SG Dagmara Bielec.

15

Podpalił Pawła i patrzył jak płonie