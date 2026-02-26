Z zewnątrz zwyczajny dom, w środku profesjonalne laboratorium! Służby przejęły towar warty fortunę

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-02-26 13:48

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, wspierani przez stołeczną policję, rozbili profesjonalną wytwórnię narkotyków działającą w warszawskim Wawrze. W niepozornym domu jednorodzinnym dwaj obywatele Ukrainy produkowali mefedron na masową skalę. Podczas nalotu mundurowi przejęli blisko 18 kilogramów nielegalnej substancji, której czarnorynkową wartość oszacowano na półtora miliona złotych.

Straż Graniczna i policja weszły do domu przy ul. Edisona

Wspólne działania operacyjne Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz ukraińskiej policji pozwoliły zlokalizować posesję w Warszawie, która służyła jako fabryka zabronionych substancji. Akcję przeprowadzono w czwartek, 19 lutego, przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KSP. Gdy mundurowi wkroczyli do budynku przy ul. Edisona w Wawrze, ich oczom ukazała się kompletna linia produkcyjna, mimo że z zewnątrz obiekt wyglądał jak typowy dom mieszkalny.

Wewnątrz udało się zabezpieczyć zarówno gotowy mefedron w płynnej, krystalicznej i sproszkowanej postaci, jak i na końcowym etapie jego produkcji podczas trwającego procesu wytwarzania następnych jego partii. Łącznie zabezpieczono blisko 18 kg wysokiej jakości tego syntetyku, a także kilkaset litrów odczynników i prekursorów chemicznych – przekazała mjr SG Dagmara Bielec, rzecznik prasowy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Polecany artykuł:

Policja straciła cenionego funkcjonariusza. „Był oddany służbie i ludziom”

Mefedron miał trafić na rynek polski i ukraiński

Skuteczna interwencja służb zapobiegła wprowadzeniu do obrotu towaru o ogromnej wartości, pozbawiając przestępców gigantycznego zarobku. Szacuje się, że przejęte gotowe narkotyki na czarnym rynku mogłyby kosztować nawet 1,5 mln złotych. Do tej kwoty należy doliczyć potencjalne zyski z substancji, które znajdowały się jeszcze w fazie chemicznej obróbki. Według ustaleń śledczych, produkowany w Wawrze syntetyk miał zasilić rynki zbytu w Polsce oraz na Ukrainie.

Polecany artykuł:

Kto naprawdę zbudował najsłynniejszą ulicę Warszawy?

Dwaj obywatele Ukrainy z zarzutami i aresztem

Podczas likwidacji nielegalnego laboratorium funkcjonariusze ujęli dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za proces produkcji, określanych mianem chemików. Zatrzymani to obywatele Ukrainy w wieku 26 oraz 32 lat, którzy posiadali niemieckie karty pobytu.

Obaj zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe, gdzie przedstawiono im zarzuty wytworzenia znacznych ilości substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy – poinformowała mjr SG Dagmara Bielec.

Polecany artykuł:

Zabójstwo Mai z Mławy. Znamy szczegóły obserwacji psychiatrycznej Bartosza G.
Laboratorium mefedronu w domu w Wawrze
Galeria zdjęć 15
Podpalił Pawła i patrzył jak płonie
Sonda
Czy narkotykowi dilerzy to problem w Warszawie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WAWER WARSZAWA
MEFEDRON