Policja straciła cenionego funkcjonariusza. „Był oddany służbie i ludziom”

Alicja Franczuk
2026-02-26 13:07

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku pogrążona w żałobie. Na wieczną służbę odszedł asp. sztab. Marcin Bawolik. Miał 46 lat. „Odejście Marcina jest ogromną stratą dla całego policyjnego środowiska. Pozostanie w naszej pamięci jako zaangażowany policjant, pogodny i serdeczny kolega, na którego zawsze można było liczyć” - czytamy w oficjalnym komunikacie policji.

  • W dniu 25 lutego 2026 roku zmarł asp. sztab. Marcin Bawolik z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Miał 46 lat.
  •  Asp. sztab. Bawolik wstąpił do policji w 2004 roku i przez całą swoją karierę był związany z pionem kryminalnym w KPP w Płońsku.
  • Ostatnie pożegnanie funkcjonariusza odbędzie się w sobotę, 28 lutego, o godz. 11 w Kościele Parafialnym w Raciążu.
  • Policjanci wspominają go jako oddanego służbie, życzliwego i pomocnego kolegę oraz profesjonalnego policjanta.

Płońsk. Zmarł asp. sztab. Marcin Bawolik

Niezwykle smutne wieści przekazała w czwartek, 26 lutego, płońska policja. „Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2026 roku zmarł nasz kolega i przyjaciel, aspirant sztabowy Marcin Bawolik. Miał 46 lat. Jego przedwczesne odejście pozostawiło w bólu rodzinę, bliskich oraz wszystkich, którzy mieli zaszczyt wspólnie z nim pełnić służbę” - podała Komenda Powiatowa Policji w Płońsku w oficjalnym komunikacie.

Ostatnie pożegnanie zmarłego funkcjonariusza odbędzie się w sobotę, 28 lutego, o godz. 11 w Kościele Parafialnym w Raciążu. Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Kim był asp. sztab. Marcin Bawolik?

Aspirant sztabowy Marcin Bawolik wstąpił w szeregi Policji 22 listopada 2004 roku i od początku swojej drogi zawodowej związany był z Komendą Powiatową Policji w Płońsku. Przez cały okres służby realizował tam zadania w pionie kryminalnym.

„Był funkcjonariuszem oddanym służbie i ludziom. Zawsze otwarty na potrzeby innych, życzliwy i pomocny, cieszył się szacunkiem przełożonych oraz koleżanek i kolegów. Dał się poznać jako profesjonalny i sumienny policjant, ale przede wszystkim jako dobry człowiek i przyjaciel” - wspominają zmarłego koledzy z komendy. „Odejście Marcina jest ogromną stratą dla całego policyjnego środowiska. Pozostanie w naszej pamięci jako zaangażowany policjant, pogodny i serdeczny kolega, na którego zawsze można było liczyć” - dodają.

