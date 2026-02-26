Stało się! Dworzec Warszawa Wschodnia przejdzie metamorfozę za miliardy złotych. Wiemy, kiedy ruszą prace

Dworzec Warszawa Wschodnia zyska nowy wygląd i funkcjonalność dzięki wartej miliardy złotych modernizacji.

Powstanie 7 nowoczesnych peronów, nowe przejście podziemne i łącznik z metrem Stadion Narodowy.

Prace ruszą w 2026 i potrwają do 2029 roku. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.

Dworzec Warszawa Wschodnia przejdzie gruntowny remont. Co się zmieni?

W ramach modernizacji Dworca Warszawa Wschodnia powstanie siedem nowoczesnych peronów, które zostaną przykryte dachem. Perony będą wyposażone w windy i schody ruchome, co ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzinom z dziećmi. Istniejące przejścia podziemne zostaną połączone nowym tunelem dla pieszych pod peronem 6, co poprawi komunikację na stacji i umożliwi dojście do nowej ulicy Tysiąclecia.

Przebudowany zostanie także przystanek osobowy Warszawa Stadion. Dobudowany zostanie nowy peron, który będzie służył podróżnym do czasu zakończenia wszystkich prac na linii średnicowej. Powstanie również długo wyczekiwany przez pasażerów łącznik przystanku kolejowego z metrem Stadion Narodowy. Dzięki temu możliwe będą bezpośrednie przesiadki z pociągów do metra, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz obiektu.

Zmiany w organizacji ruchu kolejowego i nowe przejście podziemne

Na wysokości ulicy Chodakowskiej wybudowane zostanie nowe przejście podziemne, które zapewni mieszkańcom ciąg komunikacyjny między Pragą Południe a Pragą Północ. Kolejarzom umożliwi ono dojście do budynków i biur. W ramach zadania pod stacją wybudowana zostanie konstrukcja pod przyszły tunel drogowy w ciągu ul. Tysiąclecia, który będzie realizowany przez miasto.

Przebudowa Warszawy Wschodniej to także duże zmiany w systemie zarządzania ruchem kolejowym. Wybudowana zostanie estakada łącząca stację z linią nr 9. Potężny, 29-przęsłowy obiekt (cała estakada o długości ponad 1600 m) będzie dźwigał na sobie dwa tory i umożliwi lepsze połączenia w kierunku Gdańska, Olsztyna i Legionowa. Powstanie również nowa nastawnia wyposażona w komputerowe systemy sterowania. Prace obejmą także wiadukty kolejowe nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego.

Prace rozpoczną się w jeszcze w tym roku i potrwają do 2029 roku.

„Najkorzystniejszą jest oferta firmy TORPOL S.A. o wartości 2 955 788 273,36 zł netto. Po zakończeniu procesu formalnego możliwe będzie podpisanie umowy. Do udziału w przetargu nie były dopuszczone firmy z państw trzecich” – informuje PKP.

Inwestycja obejmuje:

7 zmodernizowanych peronów na stacji Warszawa Wschodnia;

2 zmodernizowane perony na przystanku Warszawa Stadion oraz budowa peronu tymczasowego;

7 przebudowanych wiaduktów kolejowych;

1 nowa estakada o długości 1600 metrów;

14 wind na perony na stacji Warszawa Wschodnia;

2 windy do łącznika metro-Warszawa Stadion i 1 winda na peron tymczasowy

7 par (góra i dół) schodów ruchomych na stacji Warszawa Wschodnia;

2 pary schodów ruchomych do łącznika metro - Warszawa Stadion oraz 1 para schodów ruchomych na peron tymczasowy

ponad 46 km przebudowanych torów i 57 km nowej sieci trakcyjnej;

170 zamontowanych nowych rozjazdów.

Źródło: PKP S.A.

13