Tramwaj na Dworzec Zachodni coraz bliżej! Tunel pod Parkiem Pięciu Sióstr nabiera kształtów

Tunel tramwajowy pod Parkiem Pięciu Sióstr – kluczowy etap budowy

W ostatnich dniach budowa tunelu tramwajowego, który połączy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. z wybudowaną już konstrukcją podziemnego przystanku tramwajowego na Dworcu Zachodnim, weszła w kluczową fazę – informuje stołeczny ratusz.

Tunel budowany jest metodą podstropową, zwaną również „od góry do dołu”. Obecnie trwają intensywne prace związane z wykopem podstropowym na terenie parku. Na odcinku około 300 metrów tunelu wykonawca dokopał się już do poziomu docelowej głębokości, która wynosi od 10 do 10,8 metra.

Kolejnym krokiem jest układanie zbrojeń pod płytę denną, czyli „podłogę” tunelu. W ostatnich dniach zalano betonem pierwszą sekcję o grubości około 1 metra. Te prace są niezwykle ważne, ponieważ zapewniają stabilność i trwałość całej konstrukcji.

Warto podkreślić, że park Pięciu Sióstr, pod którym przebiega trasa tramwajowa, od początku był projektowany w taki sposób, aby zagwarantować rezerwę pod budowę trasy tramwajowej. Oznacza to, że prace budowlane nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie parku i jego walory przyrodnicze.

Tramwaj ma dojechać do Dworca Zachodniego w 2026 roku

W ramach inwestycji powstanie około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z 500-metrowym tunelem tramwajowym do Dworca Zachodniego. Podziemny przystanek końcowy znajdzie się w rejonie peronów kolejowych, co umożliwi pasażerom łatwe przesiadki między różnymi środkami transportu.

Planowany termin oddania trasy do użytku to 2026 rok. Już niebawem warszawiacy będą mogli korzystać z nowej, szybkiej i wygodnej trasy tramwajowej, która połączy Ochotę z Dworcem Zachodnim.