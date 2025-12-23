Atak maczetą pod Warszawą. Podejrzewany jest żołnierz! Żandarmeria Wojskowa przerwała milczenie

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-12-23 15:59

Wstrząsające doniesienia z Legionowa. W niedzielę, 21 grudnia, w rejonie ulic Dąbrowskiego i Kochanowskiego mężczyzna z maczetą zaatakował jednego z przechodniów! Dwa dni później Żandarmeria Wojskowa opublikowała oficjalny komunikat, że prowadzi w tej sprawie postępowanie wobec jednego z podoficerów!

i

Autor: Fotodax/ Shutterstock
Legionowo. Mężczyzna z maczetą atakował przechodniów

Do zdarzenia doszło około godz. 16 w niedzielę, 21 grudnia, przy ul. Dąbrowskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Legionowie. Napastnik zaatakował dwoje pieszych maczetą. Jeden z mężczyzn otrzymał cios w okolice głowy. Trafił do szpitala. Po ataku sprawca odjechał na rowerze w nieznanym kierunku.

Sprawą zajęli się policjanci, którzy rozpoczęli poszukiwania agresora.

To był żołnierz?

We wtorek, 23 grudnia, Żandarmeria Wojskowa poinformowała w oficjalnym komunikacie, że w tej sprawie prowadzone jest postępowanie wobec jednego z żołnierzy!

„Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, po analizie materiałów otrzymanych z KPP Legionowo, w sprawie żołnierza podejrzewanego o spowodowanie uszkodzenia ciała osoby cywilnej, do którego miało dojść w dniu 21.12.2025 roku na terenie Legionowa, przekazał akta sprawy do Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, gdzie zatrzymanemu podoficerowi zostaną przedstawione zarzuty - przekazał ppłk Paweł Durka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Według nieoficjalnych informacji legionowskiej „Gazety Powiatowej”, atakującym miał być żołnierz Wojska Polskiego.

Oświadczenie opublikowało także Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak poinformowano w opublikowanym na X komunikacie, postępowanie dotyczy żołnierza „jednostki podległej bezpośrednio Dowódcy WOT”. „Do czasu zakończenia czynności DWOT nie komentuje sprawy” - dodano.

