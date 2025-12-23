Atak maczetą pod Warszawą. Podejrzewany jest żołnierz! Żandarmeria Wojskowa przerwała milczenie

W Legionowie doszło do ataku maczetą na przechodniów, w wyniku którego jedna osoba trafiła do szpitala.

Żandarmeria Wojskowa prowadzi postępowanie wobec żołnierza podejrzanego o ten czyn.

Legionowo. Mężczyzna z maczetą atakował przechodniów

Do zdarzenia doszło około godz. 16 w niedzielę, 21 grudnia, przy ul. Dąbrowskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Legionowie. Napastnik zaatakował dwoje pieszych maczetą. Jeden z mężczyzn otrzymał cios w okolice głowy. Trafił do szpitala. Po ataku sprawca odjechał na rowerze w nieznanym kierunku.

Sprawą zajęli się policjanci, którzy rozpoczęli poszukiwania agresora.

To był żołnierz?

We wtorek, 23 grudnia, Żandarmeria Wojskowa poinformowała w oficjalnym komunikacie, że w tej sprawie prowadzone jest postępowanie wobec jednego z żołnierzy!

„Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, po analizie materiałów otrzymanych z KPP Legionowo, w sprawie żołnierza podejrzewanego o spowodowanie uszkodzenia ciała osoby cywilnej, do którego miało dojść w dniu 21.12.2025 roku na terenie Legionowa, przekazał akta sprawy do Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, gdzie zatrzymanemu podoficerowi zostaną przedstawione zarzuty” - przekazał ppłk Paweł Durka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Według nieoficjalnych informacji legionowskiej „Gazety Powiatowej”, atakującym miał być żołnierz Wojska Polskiego.

Oświadczenie opublikowało także Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak poinformowano w opublikowanym na X komunikacie, postępowanie dotyczy żołnierza „jednostki podległej bezpośrednio Dowódcy WOT”. „Do czasu zakończenia czynności DWOT nie komentuje sprawy” - dodano.

Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, prowadzi postępowanie ws. zdarzenia z 21.12.2025 r.Dotyczy ono żołnierza jednostki podległej bezpośrednio Dowódcy WOT.Do czasu zakończenia czynności DWOT nie komentuje sprawy. pic.twitter.com/MlzQmIVOtW— Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) December 23, 2025

