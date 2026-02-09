Dramat 3-letniej Alinki z Mazowsza. Walczy o życie po wypadku w Egipcie, rodzice błagają o pomoc

Tragiczny wypadek na hotelowym basenie

Wakacje w Egipcie, które miały być czasem beztroski i rodzinnej radości, w jednej chwili zamieniły się w niewyobrażalny koszmar. Rodzice 3-letniej Alinki Syrotiuk z przerażeniem patrzą, jak ich córeczka toczy nierówną walkę o życie w szpitalu w Hurghadzie. „Piszę to jako mama, która każdego dnia stoi przy łóżku swojej córeczki i modli się, żeby do niej wróciła. Prawie straciłam moje ukochane dziecko” – pisze w dramatycznym apelu matka dziewczynki.

Do dramatycznego zdarzenia doszło podczas pobytu rodziny za granicą. Chwile, które miały być beztroską zabawą, w jednej sekundzie zamieniły się w walkę o życie. Trzyletnia Alina Syrotiuk zachłysnęła się wodą w hotelowym basenie. Jak relacjonują rodzice, ich córeczka została przewieziona karetką do szpitala bez oznak życia. To były najdłuższe i najstraszniejsze momenty w ich życiu.

Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji medyków, reanimacja powiodła się i udało się przywrócić akcję serca. Jednak od tamtej chwili rozpoczął się kolejny, niezwykle trudny etap – walka o zdrowie i przyszłość dziewczynki.

Walka o życie Alinki. „Chodzi o coś najcenniejszego na świecie”

Obecnie stan Alinki jest bardzo ciężki. Dziewczynka przebywa w szpitalu w Hurghadzie. Jak informują rodzice, ma poważne powikłania płucne po zachłyśnięciu wodą i oddycha przez respirator. Co więcej, lekarze diagnozują także wpływ niedotlenienia na mózg, co może mieć długofalowe i poważne konsekwencje dla jej rozwoju.

Życie rodziny zatrzymało się. Leczenie za granicą, specjalistyczny transport medyczny do Polski, a w przyszłości długa i kosztowna rehabilitacja oraz dalsza diagnostyka to ogromne koszty, które przerastają możliwości finansowe rodziców. Dlatego zwrócili się z rozpaczliwą prośbą o pomoc.

„Każda wpłata, każde udostępnienie, każde dobre słowo dają nam siłę i realną szansę, żeby zapewnić jej najlepsze leczenie i powrót do zdrowia. (...) Chodzi o coś najcenniejszego na świecie – życie naszego maleństwa…” – apelują rodzice Alinki, którzy nie tracą nadziei na powrót córki do domu i do zdrowia.

Wesprzeć zbiórkę dla 3-letniej Alinki można pod tym adresem.

