Dramat 3-letniej Alinki z Mazowsza. Walczy o życie po wypadku w Egipcie, rodzice błagają o pomoc

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-02-09 10:21

Trzyletnia Alina Syrotiuk z Jabłonnej na Mazowszu uległa tragicznemu wypadkowi podczas wakacji w egipskiej Hurghadzie. Dziewczynka zachłysnęła się wodą w hotelowym basenie i w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Lekarze walczą o jej życie, a zrozpaczeni rodzice proszą o wsparcie na leczenie i transport medyczny do Polski.

3-letnia Alinka walczy o powrót do zdrowia po wypadku

i

Autor: siepomaga/ Materiały prasowe

Tragiczny wypadek na hotelowym basenie

Wakacje w Egipcie, które miały być czasem beztroski i rodzinnej radości, w jednej chwili zamieniły się w niewyobrażalny koszmar. Rodzice 3-letniej Alinki Syrotiuk z przerażeniem patrzą, jak ich córeczka toczy nierówną walkę o życie w szpitalu w Hurghadzie. „Piszę to jako mama, która każdego dnia stoi przy łóżku swojej córeczki i modli się, żeby do niej wróciła. Prawie straciłam moje ukochane dziecko” – pisze w dramatycznym apelu matka dziewczynki.

Do dramatycznego zdarzenia doszło podczas pobytu rodziny za granicą. Chwile, które miały być beztroską zabawą, w jednej sekundzie zamieniły się w walkę o życie. Trzyletnia Alina Syrotiuk zachłysnęła się wodą w hotelowym basenie. Jak relacjonują rodzice, ich córeczka została przewieziona karetką do szpitala bez oznak życia. To były najdłuższe i najstraszniejsze momenty w ich życiu.

Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji medyków, reanimacja powiodła się i udało się przywrócić akcję serca. Jednak od tamtej chwili rozpoczął się kolejny, niezwykle trudny etap – walka o zdrowie i przyszłość dziewczynki.

Walka o życie Alinki. „Chodzi o coś najcenniejszego na świecie”

Obecnie stan Alinki jest bardzo ciężki. Dziewczynka przebywa w szpitalu w Hurghadzie. Jak informują rodzice, ma poważne powikłania płucne po zachłyśnięciu wodą i oddycha przez respirator. Co więcej, lekarze diagnozują także wpływ niedotlenienia na mózg, co może mieć długofalowe i poważne konsekwencje dla jej rozwoju.

Życie rodziny zatrzymało się. Leczenie za granicą, specjalistyczny transport medyczny do Polski, a w przyszłości długa i kosztowna rehabilitacja oraz dalsza diagnostyka to ogromne koszty, które przerastają możliwości finansowe rodziców. Dlatego zwrócili się z rozpaczliwą prośbą o pomoc.

„Każda wpłata, każde udostępnienie, każde dobre słowo dają nam siłę i realną szansę, żeby zapewnić jej najlepsze leczenie i powrót do zdrowia. (...) Chodzi o coś najcenniejszego na świecie – życie naszego maleństwa…” – apelują rodzice Alinki, którzy nie tracą nadziei na powrót córki do domu i do zdrowia.

Wesprzeć zbiórkę dla 3-letniej Alinki można pod tym adresem

Zbiórka na pogrzebie Katarzyny Stoparczyk:

Katarzyna Stoparczyk
Galeria zdjęć 20
The Voice Kids: Poruszająca historia walecznego 13-latka!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HURGHADA
SIEPOMAGA.PL
3-LATKA
ZBIÓRKA
WYPADEK
EGIPT