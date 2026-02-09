Masakra siekierą na UW. Nowe, przełomowe informacje o Mieszku R. Wiadomo, co się z nim stanie

Zabójstwo na UW. Biegli wydali opinię psychiatryczną

Opinia psychiatryczna dotycząca Mieszka R., podejrzanego o zabójstwo portierki na Uniwersytecie Warszawskim, liczy około 200 stron i wpłynęła do śledczych już w styczniu - informuje Gazeta.pl. Biegli orzekli, że student prawa w chwili, gdy rzucił się z siekierą na ofiarę, był w pełni niepoczytalny.

"Biegli stwierdzili, że w chwili popełnienia czynu działał w stanie psychozy spowodowanej dekompensacją psychotyczną w przebiegu stwierdzonego zaburzenia psychicznego” – powiedziała dziennikarzom prok. Alicja Szelągowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Pokój Zbrodni - Mieszko R.

Prokuratura składa wniosek o umorzenie postępowania

Co to oznacza dla postępowania? Prokuratura w związku z opinią biegłych o niepoczytalności podejrzanego planuje złożyć wniosek o umorzenie sprawy. Mieszko R. nie może jednak pozostać na wolności. W tym samym wniosku prokurator zwróci się do sądu z prośbą o umieszczenie studenta w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym - biegli przekazali, że jest zbyt niebezpieczny i istnieje ryzyko, że w przyszłości może dopuścić się podobnej zbrodni, podaje Gazeta.

Gdzie trafi Mieszko?

W związku z ryzykiem popełnienia kolejnego przestępstwa, psychiatrzy zasugerowali, aby w przypadku ewentualnego zwolnienia z zakładu psychiatrycznego, sąd rozważył umieszczenie go w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, gdzie przebywają najgroźniejsi przestępcy - był tam m.in. Mariusz Trynkiewicz. Obecnie prokuratura oczekuje na ewentualne wnioski stron postępowania.

Morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim

Mieszko R. usłyszał zarzut zabójstwa pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego oraz znieważenia jej zwłok. Do zbrodni doszło 7 maja 2025 roku na terenie kampusu UW. Śledczy zarzucają mu także próbę zabójstwa pracownika Straży Uniwersyteckiej. W trakcie zatrzymania miał ugryźć jednego z funkcjonariuszy w nogę, co skutkowało dodatkowym zarzutem naruszenia nietykalności cielesnej.

Źródło: Gazeta.pl