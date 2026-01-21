Bestialskie morderstwo na UW. Czy Mieszko R. był poczytalny? Jest przełom

Prokuratura Okręgowa w Warszawie otrzymała opinię psychiatryczną Mieszka R., podejrzanego o morderstwo na UW.

Mieszko R. jest oskarżony o zabójstwo 53-letniej portierki i zranienie pracownika ochrony na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

Areszt tymczasowy podejrzanego został przedłużony, a szczegóły opinii psychiatrycznej pozostają niejawne.

Dlaczego prokuratura utrzymuje wyniki w tajemnicy i co to oznacza dla dalszego postępowania?

Opinia psychiatryczna Mieszka R. – kluczowy dowód w sprawie morderstwa na UW

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba, poinformował o otrzymaniu opinii psychiatrycznej Mieszka R. Jak podkreślił, ze względu na obszerność dokumentu, liczącego ponad 200 stron, prokuratura wstrzymuje się z podawaniem szczegółów do publicznej wiadomości.

„Opinia jest bardzo obszerna, liczy ponad 200 stron. Nie informujemy o jej wynikach do czasu zaznajomienia się z nią nie tylko przez prokuraturę, ale także przez obronę i pełnomocników” – powiedział prok. Skiba.

Morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Upamiętnili 53-letnią Małgosię

Zabójstwo na UW wstrząsnęło całą Polską

Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło na początku maja 2025 roku na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. 22-letni student Wydziału Prawa UW, Mieszko R., zaatakował siekierą 53-letnią portierkę zamykającą drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta zginęła na miejscu. W obronie ofiary stanął 39-letni pracownik Straży UW, który również został ciężko ranny.

Sprawca został zatrzymany dzięki interwencji funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa (SOP), który udzielił pomocy rannemu pracownikowi Straży UW oraz zabezpieczył miejsce zdarzenia. Funkcjonariusze SOP byli obecni na terenie kampusu w związku z wykładem ówczesnego ministra sprawiedliwości, Adama Bodnara.

Małgorzata D. była cenioną pracowniczką Uniwersytetu Warszawskiego, znaną z życzliwości, serdeczności i oddania swojej pracy. Jej śmierć poruszyła całą społeczność akademicką.

Mieszko R. w areszcie z zapewnioną opieką medyczną

Mieszko R. przebywa w areszcie śledczym w Radomiu, gdzie ma zapewniony pobyt na oddziale szpitalnym. Areszt został przedłużony do połowy lutego 2025 roku.

Co dalej ze sprawą Mieszka R.?

Otrzymanie opinii psychiatrycznej jest kluczowym momentem w śledztwie. Jej treść może mieć wpływ na dalsze decyzje prokuratury, w tym na postawienie zarzutów i kwalifikację czynu. Opinia biegłych psychiatrów może również wpłynąć na ocenę poczytalności Mieszka R. w chwili popełnienia zbrodni, co z kolei może mieć znaczenie dla wymiaru kary.