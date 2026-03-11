Dramat na stacji Metro Wilanowska. Ujawniono, co się wydarzyło

Kobieta zginęła na stacji Wilanowska. Ujawniono szczegóły tragedii

Wczorajszy wieczór przyniósł gigantyczne problemy dla osób korzystających z warszawskiego metra. Co się stało? Na stacji Metro Wilanowska, należącej do pierwszej linii, o godzinie 19.20 pod kołami wjeżdżającego pociągu znalazła się pasażerka. Życia poszkodowanej nie udało się uratować. Jak ustalił profil "Miejski Reporter", tragedia nie była nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, lecz celowym działaniem kobiety, która sama rzuciła się na tory. Na peronie natychmiast pojawili się funkcjonariusze policji, wewnętrzna straż metra oraz ratownicy medyczni. Zespół pogotowia próbował interweniować, ale odniesione obrażenia okazały się zbyt poważne i lekarz oficjalnie stwierdził zgon. Teraz śledczy i prokurator gromadzą dowody, aby szczegółowo zrekonstruować przebieg tego koszmarnego wieczoru.

Ten tragiczny incydent natychmiast wywołał gigantyczny paraliż całej pierwszej linii warszawskiego metra. Zarządca infrastruktury musiał wstrzymać ruch na kluczowym odcinku, co poskutkowało całkowitym wyłączeniem z obsługi pasażerskiej aż sześciu stacji. Pociągi kursowały wyłącznie w dwóch skróconych relacjach: między stacjami Kabaty i Stokłosy oraz na trasie Politechnika – Młociny. Warszawski Transport Publiczny zareagował na ten komunikacyjny chaos, uruchamiając specjalną zastępczą linię autobusową. Pojazdy ratujące sytuację jeździły po wyznaczonej trasie: Metro Politechnika – Waryńskiego – Batorego – al. Niepodległości – al. Wilanowska – Rolna – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – al. Komisji Edukacji Narodowej – Metro Stokłosy. Służby zabezpieczały teren wokół stacji Wilanowska przez kilka długich godzin.

Gdzie szukać wsparcia w trudnych chwilach? Telefony zaufania

Jeżeli borykasz się z problemami, przechodzisz przez ciężki kryzys emocjonalny lub zmagasz się z myślami samobójczymi, koniecznie skontaktuj się z dyżurującymi psychologami. Specjaliści czekają, aby udzielić Ci niezbędnego wsparcia w każdej sytuacji. Pomoc uzyskasz, dzwoniąc pod bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (116 111) lub odpowiednik dla dorosłych (116 123). Działa także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka pod numerem 800 121 212. Osoby przeżywające żałobę po stracie bliskich mogą dzwonić pod 800 108 108, a program "Tumbo Pomaga" wspiera dzieci i młodzież w żałobie (800 111 123). Dodatkowe informacje znajdziesz na portalu pokonackryzys.pl. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia należy bezwzględnie wybrać numer alarmowy 112.