Ten przystanek w Warszawie świeci kompletnymi pustkami. ZTM ujawnia zaskakujące dane

Zarząd Transportu Miejskiego wskazuje najmniej uczęszczany przystanek w Warszawie

Ostatnie zapytania skierowane do Zarządu Transportu Miejskiego pozwoliły odkryć niezwykłe skrajności funkcjonujące w stołecznej sieci połączeń. Wcześniejsze informacje ujawniły między innymi autobusy łapiące największe opóźnienia w 2025 roku oraz wskazały najbardziej zatłoczone punkty na komunikacyjnej mapie miasta.

Obecnie przyszedł czas na omówienie absolutnego outsidera całego zestawienia, do którego wsiada najmniej osób. Ubiegłoroczne statystyki zdominował zespół przystankowy Bronisława Czecha-Las, ulokowany na terenie warszawskiego Wawra. Dwa stanowiska autobusowe wchodzące w skład tego węzła wygenerowały przez dwanaście miesięcy jedynie 1400 operacji pasażerskich. Różnica staje się kolosalna w zestawieniu z obleganym Dworcem Centralnym, gdzie suma wszystkich wejść i wyjść przekroczyła barierę 10,3 miliona.

Tak drastyczna dysproporcja przestaje dziwić po przeanalizowaniu dokładnego położenia geograficznego tego miejsca. Przystanek Bronisława Czecha-Las usytuowano na dalekich peryferiach stolicy, w bezpośrednim sąsiedztwie gęstych terenów zielonych i rezerwatu przyrody imienia Króla Jana Sobieskiego.

Lokalizacja sprawia, że pasażerami pojawiającymi się w tym zespole przystankowym są niemal wyłącznie miłośnicy natury planujący piesze wycieczki. Z komunikacji miejskiej w tym konkretnym rejonie korzystają głównie spacerowicze pozbawieni własnych samochodów, którzy chcą łatwo dotrzeć do okolicznych ścieżek edukacyjnych.

Przystanek Bronisława Czecha-Las. Cztery linie autobusowe na żądanie

Zaskakujący może wydawać się fakt, że ten wyludniony punkt jest obsługiwany przez aż cztery różne trasy podmiejskie podlegające pod Warszawski Transport Publiczny. Podróżni mogą w tym miejscu skorzystać z pojazdów kursujących w kilku odrębnych kierunkach:

linia 704 kursująca pomiędzy PKP Halinów a rondem Wiatraczna

linia 720 łącząca miejscowość Rzakta z rondem Wiatraczna

linia 722 dowożąca pasażerów z Osiedla Radiówek do ronda Wiatraczna

linia 730 jeżdżąca z Brzezin prosto na rondo Wiatraczna

Funkcjonowanie tego węzła opiera się na statusie przystanku na żądanie, co zdejmuje z kierowców obowiązek każdorazowego zatrzymywania. Wdrożenie takiego rozwiązania przy niemal zerowym potoku pasażerskim pozwala zachować płynność jazdy i unikać niepotrzebnych opóźnień na podmiejskich trasach.

Zobacz to wyjątkowe miejsce na zdjęciach:

