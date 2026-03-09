Nożem pociął 30-latka, siekierą groził bliskim. 52-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

52-latek zaatakował nożem 30-latka i groził jego rodzinie siekierą.

Następnie napadł na interweniujących policjantów.

Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i napaści.

Brutalny atak po libacji alkoholowej. 52-latek zaatakował nożem 30-latka

Do zdarzenia doszło 3 marca, kilka minut po godzinie 2 w nocy. Do szpitala w Ciechanowie trafił 30-letni mężczyzna z ranami ciętymi rąk i nóg. Na miejsce natychmiast zostali skierowani zaalarmowani przez lekarzy policjanci.

Mundurowi ustalili, że pokrzywdzony przebywał wcześniej w towarzystwie 52-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego i wspólnie spożywali alkohol. Po libacji alkoholowej 52-latek zaatakował mężczyznę nożem!

Agresja 52-latka nie zakończyła się jednak na tym zdarzeniu. Mężczyzna, trzymając w ręku siekierę, groził pozbawieniem życia członkom rodziny pokrzywdzonego - przekazała asp. Magda Sakowska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Napad na policjantów i zarzuty. Grozi mu dożywocie

Podczas interwencji mężczyzna dalej zachowywał się agresywnie. Policjantka dodaje, że mężczyzna uzbrojony w siekierę dopuścił się czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy i wykrzykiwał pod ich adresem wulgaryzmy. Pomimo zagrożenia, obezwładnili i zatrzymali agresora, sami nie doznając obrażeń.

Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny, zabezpieczyli niezbędne ślady kryminalistyczne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie 52-latkowi zarzutu usiłowania zabójstwa, gróźb karalnych oraz czynnej napaści i znieważenia funkcjonariuszy - mówi asp. Sakowska.

Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące i grozi mu nawet dożywocie. Z racji, że już wcześniej był karany, raczej nie może liczyć na łagodny wyrok.

