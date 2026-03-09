Dni Ursynowa 2026 coraz bliżej! Na te informacje czekali mieszkańcy

Dni Ursynowa 2026 - gdzie i kiedy odbędzie się impreza?

Dni Ursynowa 2026 zaplanowano na 12 i 13 czerwca (piątek i sobota). Atrakcje będą czekały na mieszkańców przy Kopie Cwila, w Parku im. Romana Kozłowskiego. Na miejsce najłatwiej będzie się więc dostać metrem, wysiadając na stacji Ursynów.

- Dni Ursynowa to jedno z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w kalendarzu naszej dzielnicy. To najlepszy moment, aby wspólnie świętować, słuchać dobrej muzyki i po prostu cieszyć się atmosferą Ursynowa. Jestem przekonany, że również w tym roku przygotowany program przyciągnie tysiące uczestników i sprawi, że będzie to wyjątkowy weekend - zaznaczył burmistrz dzielnicy Robert Kempa.

Dni Ursynowa 2026 - koncerty, program

Jak wynika z informacji podanych przed ursynowski ratusz, w ramach planowanych na Dni Ursynowa 2026 koncertów przed dzielnicową publicznością wystąpi aż dziesięciu artystów z różnych muzycznych światów. Na razie organizatorzy nie ujawniają konkretnych nazwisk - line-up ma zostać udostępniony na około miesiąc przed wydarzeniem. Bieżące informacje o imprezie będą publikowane w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Dzielnicy Ursynów.

Choć nie znamy jeszcze listy artystów, którzy wystąpią na Dniach Ursynowa 2026, można się spodziewać, że na scenie nie zabraknie gwiazd. W ubiegłym roku imprezę uświetnili m.in. Majka Jeżowska, Urszula oraz Dżem. Jak w 2025 r., tak i tym razem w programie znajdą się również liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Przy poprzedniej edycji aktywności czekały na pikniku rodzinnym z dedykowanymi strefami rekreacyjnymi, który odbędzie się zapewne również w tym roku.

