Wyszedł z aresztu po napadzie i znów zaatakował tę samą seniorkę! Tym razem się nie wywinie?

Recydywista z Pragi-Północ, Daniel K., po wyjściu z aresztu napadł tę samą seniorkę.

45-latek, znany z brutalnych ataków na starsze kobiety, zaatakował ofiarę dla zaledwie 150 zł.

Policja ponownie zatrzymała sprawcę.

Ta sama ofiara, ten sam sprawca

Ta sama ofiara, ten sam sprawca. Kilka godzin wolności wystarczyło, by znów dopuścił się przestępstwa – tak asp. Kamil Sobótka rozpoczyna informację o 45-latku recydywiście z Pragi-Północ. W grudniu opisaliśmy serię brutalnych napadów na seniorki.

Policja publikowała wtedy nawet nagranie z monitoringu na którym widać jak mężczyzna atakuje starszą kobietę i próbuje wyrwać jej torebkę, ale ta broni się, nie wypuszcza z rąk torebki, aż upada na ziemię, bo przeciwnik jest zdecydowanie silniejszy. Bandzior z Pragi trafił wtedy do aresztu, ale na początku marca z niego wyszedł.

Zabójstwa emerytek w Warszawie

Kolejny napad kilka godzin po wyjściu z aresztu

- Jeszcze tego samego dnia, zaledwie parę godzin po opuszczeniu aresztu śledczego 45-latek ponownie dopuścił się podobnego czynu, ponownie wybierając tę samą ofiarę – informuje Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

13

Tym razem „zapolował” na znaną już seniorkę na ul. Brechta. Kobieta poinformowała policjantów, że uciekł z jej torebką w stronę ul. Równej. Mundurowi nie mieli trudnego zadania w rozpoznaniu dobrze im znanego napastnika. Zakuli go w kajdanki. A ten przyznał się do napadu.

Skradzione pieniądze i zabezpieczone przedmioty

- Oświadczył, że z wnętrza torebki zabrał pieniądze w kwocie ponad 150 zł, a następnie wyrzucił torebkę oraz pozostałe przedmioty do pojemnika na śmieci znajdującego się pomiędzy budynkami – przekazują policjanci.

Sprawdzili wskazane miejsce i zabezpieczyli przedmioty. Podczas przeszukania zatrzymanego funkcjonariusze znaleźli przy nim już tylko 136,48 zł. Resztę zdążył wydać.

Czy tym razem znów sąd pozwoli wypuścić Daniela K. z aresztu po trzech miesiącach? Bo zdaniem policjantów powinien za kratkami poczekać na wyrok za napady na seniorki.