Alarm na Lotnisku Chopina! Ewakuowano halę przylotów. Co się stało?

Część hali przylotów na Lotnisku Chopina została ewakuowana.

Powodem było pozostawienie bez opieki bagażu.

Na miejscu pracują służby.

Ewakuacja na Lotnisku Chopina

- Poziom Przyloty, wyjście 1, został ewakuowany ze względu na pozostawiony bez opieki bagaż - przekazał portalowi Piotr Rudzki z Lotniska Chopina. Jak dodał, dokładna liczba osób objętych ewakuacją będzie znana dopiero po zakończeniu działań służb.

Na miejscu pracują funkcjonariusze ochrony lotniska oraz służby ratunkowe, które zabezpieczają teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Podróżni proszeni są o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów lotniska.

Źródło: TVN24

