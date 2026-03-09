Alarm na Lotnisku Chopina! Ewakuowano halę przylotów. Co się stało?

2026-03-09 11:09

W poniedziałek (9 marca) część hali przylotów na Lotnisku Chopina została ewakuowana z powodu pozostawionego bez opieki bagażu - informuje TVN 24.

  • Część hali przylotów na Lotnisku Chopina została ewakuowana.
  • Powodem było pozostawienie bez opieki bagażu.
  • Na miejscu pracują służby.

Ewakuacja na Lotnisku Chopina

- Poziom Przyloty, wyjście 1, został ewakuowany ze względu na pozostawiony bez opieki bagaż - przekazał portalowi Piotr Rudzki z Lotniska Chopina. Jak dodał, dokładna liczba osób objętych ewakuacją będzie znana dopiero po zakończeniu działań służb.

Na miejscu pracują funkcjonariusze ochrony lotniska oraz służby ratunkowe, które zabezpieczają teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Podróżni proszeni są o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów lotniska.

Źródło: TVN24

