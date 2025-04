JAK W LATACH 90.!

Sensacja na Lotnisku Chopina w Warszawie! Kultowy Polonez Caro powrócił. "To nie jest żart"

Na Lotnisku Chopina w Warszawie zaszła niespodziewana zmiana! Do służby wkroczył nowy pojazd Follow Me – kultowy Polonez Caro! Ten sprawdzony w akcji klasyk, pomalowany w stylu lat 90-tych, wywołał niemałe poruszenie wśród miłośników motoryzacji. Czy to żart na prima aprilis? Nic bardziej mylnego! "To na pewno nie ostatnia atrakcja z polonezem Caro na Lotnisku Chopina" - zapewnia rzeczniczka lotniska Anna Dermont.