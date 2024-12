Wielka feta! Lotnisko Chopina odprawiło 20 milionów pasażerów w roku

BIJĄ KOLEJNE REKORDY

Wielkie święto w Warszawie. Lotnisko Chopina odprawiło 20 milionów pasażerów w 2024 roku. „Pierwszy raz w historii”

Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło 20 milionów pasażerów w ciągu jednego roku. Historyczny rekord zbiegł się z jubileuszem 90-lecia istnienia stołecznego portu lotniczego. − To doskonały moment, by spojrzeć w przyszłość i zobowiązać się do dalszego rozwoju oraz inwestowania w lotnictwo − mówił Maciej Lasek, Pełnomocnik Rządu ds. CPK, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.