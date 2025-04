Borys Budka i kampania wyborcza

Rafał Trzaskowski ostro walczy o fotel prezydenta kraju. Pomagają mu w tym jego partyjni koledzy i...ich żony. Borys Budka na Instagramie zamieścił filmik z momentu zawieszania baneru z wizerunkiem Rafała Trzaskowskiego. W tym przedsięwzięciu pomaga mu żona. Kobieta na koniec podchodzi do baneru, wygładza go i całuje zdjęcie Rafała Trzaskowskiego. Od razu do akcji wkracza Borys Budka i grożąc palcem, mówi: No nie za dużo!

"W ten weekend trzaskamy banery dla @trzaskowskirafal. Ale pamiętajcie, by mieć w tym umiar, prawda @kuczynskabudka ? 😉" - pisze Borys Budka na Instagramie przy opublikowanym filmiku.

Wybory 2025

Wybory prezydenckie w Polsce wyznaczone są na 18 maja 2025. Druga tura przewidziana jest na 1 czerwca 2025 roku. Wyłoniony w tych wyborach zostanie siódmy prezydent III Rzeczypospolitej Polskiej. W piątek, 4 kwietnia, o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów, którzy chcą wystartować w tegorocznych wyborach prezydenckich. Według danych dostępnych na stronie PKW zgłosiło się 17 kandydatów. To największa liczba chętnych na fotel prezydenta od 1995 roku. Wśród kandydatów są tylko dwie kobiety. Oto lista kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta RP: Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun, Rafał Trzaskowski, Artur Bartoszewicz, Karol Nawrocki, Adrian Zanberg, Szymon Hołownia, Marek Woch, Maciek Maciak, Joanna Senyszyn, Magdalena Biejat, Marek Jakubiak, Dawid Jackiewicz, Wiesław Lewicki, Romuald Starosielec, Paweł Tanajno, Krzysztof Stanowski.

Zatem czas na rozpędzenie kampanii. Czym zaskoczą nas politycy? Przed nami czas gorących politycznych wrażeń. Choć to walka o poważny urząd, to często przybiera wyjątkowo zabawne lub wyjątkowo kompromitujące formy. Czas pokaże.

