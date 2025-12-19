Kaczyński wyszedł z domu brata ciotecznego ze sportową torbą i kolorową siatą. Wiemy, co było w środku! 

Bracia spędzą razem święta

Jarosław Kaczyński mieszka tymczasowo z ciotecznym bratem, Janem Marią Tomaszewskim (75 l.). Powód? W jego domu na warszawskim Żoliborzu trwa remont wykonywany przez nowych właścicieli budynku, z którym dzieli ścianę. Aby nie cierpieć z powodu męczącego hałasu, prezes PiS przeniósł się tymczasowo wraz z dwoma kotami do krewnego. – Jarek spędzi u mnie święta – zdradził nam Jan Maria Tomaszewski, czyli polityk nieprędko wróci do siebie.

Ostatnio zauważyliśmy, jak prezes PiS wychodzi z domy brata ciotecznego i wsiada do samochodu z pokaźną torbą. Rozwikłaliśmy tajemnicę jej zawartości. Jarosław Kaczyński po prostu udał się do pralni.

Z kotami żyje się wesoło

Braciom żyje się dobrze pod jednym dachem. Przeprowadzka okazała się strzałem w dziesiątkę – krewni dogadują się doskonale. - Dobrze się nam razem mieszka – podkreśla Jan Maria Tomaszewski, artysta malarz. Panowie zachowują niezależność: każdy ma własną pracownię i rytm dnia. „Ja wieczorami maluję. Jarek zaś pisze i czyta” – opowiada Tomaszewski. Nie brakuje też domowych rytuałów, choć śniadania przygotowują oddzielnie. - Jarek sam robi sobie jajecznicę. Każdy robi swoją, czyli ja sobie i on sobie. Nie szykuję mu jajecznicy – zdradza brat cioteczny lidera PiS. Prezes nie może liczyć na obsługę, ale widocznie lubi samodzielność w kuchni. Atmosferę w domu ożywiają dwa koty Kaczyńskiego, które przeprowadziły się razem z nim. - Koty Jarka nas terroryzują, biegają jak szalone po mieszkaniu, jest wesoło – śmieje się gospodarz. Sam żałuje zaginięcia własnego pupila. - Jarek może zostać u mnie ile chce – zadeklarował Jan Maria Tomaszewski.

