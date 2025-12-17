Kaczyński na pogrzebie założyciela „Gazety Polskiej”. Wygłosił poruszające przemówienie

Na Starych Powązkach odbył się pogrzeb felietonisty, pisarza i krytyka muzycznego, założyciela „Gazety Polskiej” i jej redaktora naczelnego w latach 1993–2005, Piotra Wierzbickiego.

Wzruszające wspomnienie Kaczyńskiego o pierwszym redaktorze naczelnym "Gazety Polskiej"

Wśród żałobników obecny był prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, który w poruszających słowach pożegnał zmarłego: - Literatura, muzyka, ale także polityka - to były trzy pasje jego życia, które kierowały jego działaniem, a także jego twórczością. Zawierała ona w sobie także i prace, wspomniane w pięknym kazaniu księdza, odnoszące się do spraw najbardziej fundamentalnych, tych które są przedmiotem rozważań filozoficznych. Ale z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia polityka, a także wieloletniego znajomego zmarłego śp. Piotra, szczególnie istotna jest ta część jego życiowej aktywności, która nazywała się życiem publicznym - mówił polityk. Jak dodał, zmarły należał do tych, którzy walczyli piórem, a to bardzo ważna walka.

Prezydent Nawrocki wspomniał zmarłego

List do zebranych skierował natomiast prezydent Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił, że odszedł znakomity pisarz, dziennikarz, publicysta i krytyk muzyczny, człowiek wielkiej kultury i wyjątkowej wrażliwości – etycznej oraz estetycznej: - Z wdzięcznością i uznaniem myślę o Jego zasługach dla odrodzenia wolności słowa w Polsce, a także o determinacji, z jaką zabiegał o otwartość i uczciwość debaty publicznej - podkreślił prezydent. Jak dodał: - Bezkompromisowy opór Piotra Wierzbickiego wobec komunizmu oraz całego kompleksu problemów nazywanego postkomunizmem znalazł wyraz także w Jego publikacjach po roku 1989 – na łamach „Tygodnika Solidarność” oraz kierowanych przez Niego dziennika „Nowy Świat” i tygodnika „Gazeta Polska”.

Kim był Piotr Wierzbicki?

Piotr Wierzbicki urodził się 5 listopada 1935 r. w Warszawie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego przez kilka lat pracował jako nauczyciel języka polskiego w warszawskich szkołach. Współpracował z pismem „Współczesność”, publikował felietony muzyczne i eseje poświęcone polskiej poezji. Był członkiem redakcji tygodników „Itd.”, „Literatura”, współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”. Z „Literatury” zwolniono go za podpis, który w 1977 roku złożył pod listem w obronie aresztowanych działaczy Komitetu Obrony Robotników.

