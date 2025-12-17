9-latka znaleziona martwa pod domem. Policja aresztowała nastoletniego chłopca!

Joanna Drzycimska
2025-12-17 9:21

9-letnia dziewczynka została znaleziona martwa pod jednym z domów w Lime Close, w dzielnicy Mead Vale w Weston-super-Mare w Wielkiej Brytanii. Zaledwie kilka minut później lokalna policja aresztowała nastoletniego chłopaka. Dramatyczne wydarzenia wstrząsnęły okolicą.

9-latka znaleziona martwa pod domem

Autor: BBC/x.com/ X (Twitter) 9-latka znaleziona martwa pod domem
  • Wstrząsające wydarzenie w Wielkiej Brytanii: 9-letnia dziewczynka znaleziona martwa w Weston-super-Mare.
  • W związku ze sprawą aresztowano nastoletniego chłopca, którego motywy pozostają nieznane.
  • Jakie okoliczności doprowadziły do tej tragedii i co dalej w śledztwie?

Cała Polska jest wstrząśnięta tym, co niedawno wydarzyło się w Jeleniej Górze, gdzie na skwerku tuż obok szkoły podstawowej, do której obie chodziły, 12-letnia dziewczynka miała zaatakować nożem i zabić swoją młodszą o rok koleżankę, 11-letnią Danusię. Tymczasem podobne wieści napłynęły właśnie z Wielkiej Brytanii. Jak podają tamtejsze media, w miniony poniedziałek, 15 grudnia, służby ratunkowe wezwano pod adres w Lime Close, w dzielnicy Mead Vale w Weston-super-Mare. 

Dramat w Wielkiej Brytanii. Znaleziono ciało 9-latki

Zgłoszenie zarejestrowano o godz. 18.09. Na miejscu znaleziono martwą 9-letnią dziewczynkę. Jak podaje Sky News, zaledwie 10 minut później służby aresztowały nieopodal nastoletniego chłopca. Od tamtej pory chłopak, którego dokładnego wieku śledczy nie podają, przebywa w areszcie. 

9-latka zamordowana? Aresztowano nastolatka

Komendant Jen Appleford z policji w Avon i Somerset przekazała we wtorek, 16 grudnia: "Wiemy, że całe Weston-super-Mare będzie zrozpaczone i zszokowane, gdy usłyszy tę straszną wiadomość. Rodzina dziewczynki została poinformowana wczoraj wieczorem o tym, co się wydarzyło. Nie jesteśmy w stanie opisać słowami bólu i cierpienia, jakie teraz odczuwają. Składamy im najszczersze kondolencje i zapewniamy, że otrzymają wsparcie ze strony specjalnie przeszkolonego funkcjonariusza". Przekazano, że zwłoki 9-latki zostaną poddane sekcji. Służby niewiele mówią o podejrzanym i jego motywach.

