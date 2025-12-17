Był wiceministrem sprawiedliwości, nagrał jak wykorzystuje dwóch 10-latków!

Były wiceminister sprawiedliwości Portugalii, Paulo Abreu dos Santos, został oskarżony o posiadanie i dystrybucję dziecięcej pornografii.

W jego posiadaniu znaleziono blisko 600 plików, a śledztwo wykazało, że sam produkował materiały z udziałem dzieci.

Jak doszło do zdemaskowania prominentnego polityka i jakie są dalsze konsekwencje tego skandalu?

Portugalska policja, cytowana między innymi przez CNN Portugal, przekazała, że w domu byłego wiceministra sprawiedliwości Paulo Abreu dos Santosa znalazła pliki z blisko 600 materiałami zawierającymi dziecięcą pornografię, które polityk posiadał w komputerze, telefonie oraz na dyskach zewnętrznych. Postawiono mu zarzuty dotyczące dystrybucji materiałów pedofilskich za pośrednictwem 13 zamkniętych grup na kanale Signal.

Były wiceminister sprawiedliwości produkował dziecięcą pornografię z własnym udziałem

To nie wszystko. Śledztwo wykazało, że 38-letni Abreu dos Santos dopuścił się wykorzystywania seksualnego przynajmniej dwóch chłopców w wieku 10 lat - wszystko widać na nagraniach, jakie znaleziono w jego domu. Sam miał produkować filmy - akt oskarżenia mówi o co najmniej czterech zrealizowanych przez niego produkcjach. CNN Portugal podało, że mężczyzna przyznał się już do części zarzutów stawianych mu przez portugalską prokuraturę. We wtorek z obrony Abreu dos Santosa zrezygnował jego dotychczasowy adwokat powołując się na klauzulę sumienia.

Szok w Portugalii. Ważny polityk wpadł na filmie z dziecięcą pornografią

Były wiceminister sprawiedliwości wpadł przypadkiem, po tym, jak agenci FBI rozpoznali go na jednym z pornograficznych filmów z udziałem dzieci. ICh śledztwo nie dotyczyło dos Santosa, tylko międzynarodowej siatki pedofilskiej. Paulo Abreu dos Santos, który był wiceministrem sprawiedliwości w latach 2023-2024, był zatrudniony w jednej z lizbońskich kancelarii adwokackich oraz pracował jako wykładowca prawa na Uniwersytecie Lizbońskim - przypomina PAP. Obie te instytucje ogłosiły, że oskarżony został tymczasowo zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych.