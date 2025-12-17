Był wiceministrem sprawiedliwości, nagrał jak wykorzystuje dwóch 10-latków!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-12-17 8:23

Wstrząsające doniesienia. Media na całym świecie opisują sprawę aresztowania byłego wiceministra sprawiedliwości w Portugalii, w którego komputerze, telefonie i na dyskach zewnętrznych znaleziono 600 materiałów o charakterze pedofilskim. Wpadł, bo rozpoznano go na jednym z filmów z dziecięcą pornografią. Jego adwokat zrezygnował.

Paulo Abreu dos Santos

i

Autor: Direitos Reservados/ Materiały prasowe Paulo Abreu dos Santos
  • Były wiceminister sprawiedliwości Portugalii, Paulo Abreu dos Santos, został oskarżony o posiadanie i dystrybucję dziecięcej pornografii.
  • W jego posiadaniu znaleziono blisko 600 plików, a śledztwo wykazało, że sam produkował materiały z udziałem dzieci.
  • Jak doszło do zdemaskowania prominentnego polityka i jakie są dalsze konsekwencje tego skandalu?

Portugalska policja, cytowana między innymi przez CNN Portugal, przekazała, że w domu byłego wiceministra sprawiedliwości Paulo Abreu dos Santosa znalazła pliki z blisko 600 materiałami zawierającymi dziecięcą pornografię, które polityk posiadał w komputerze, telefonie oraz na dyskach zewnętrznych. Postawiono mu zarzuty dotyczące dystrybucji materiałów pedofilskich za pośrednictwem 13 zamkniętych grup na kanale Signal.

Były wiceminister sprawiedliwości produkował dziecięcą pornografię z własnym udziałem

To nie wszystko. Śledztwo wykazało, że 38-letni Abreu dos Santos dopuścił się wykorzystywania seksualnego przynajmniej dwóch chłopców w wieku 10 lat - wszystko widać na nagraniach, jakie znaleziono w jego domu.  Sam miał produkować filmy - akt oskarżenia mówi o co najmniej czterech zrealizowanych przez niego produkcjach. CNN Portugal podało, że mężczyzna przyznał się już do części zarzutów stawianych mu przez portugalską prokuraturę. We wtorek z obrony Abreu dos Santosa zrezygnował jego dotychczasowy adwokat powołując się na klauzulę sumienia.

Szok w Portugalii. Ważny polityk wpadł na filmie z dziecięcą pornografią

Były wiceminister sprawiedliwości wpadł przypadkiem, po tym, jak agenci FBI rozpoznali go na jednym z pornograficznych filmów z udziałem dzieci. ICh śledztwo nie dotyczyło dos Santosa, tylko międzynarodowej siatki pedofilskiej. Paulo Abreu dos Santos, który był wiceministrem sprawiedliwości w latach 2023-2024, był zatrudniony w jednej z lizbońskich kancelarii adwokackich oraz pracował jako wykładowca prawa na Uniwersytecie Lizbońskim - przypomina PAP. Obie te instytucje ogłosiły, że oskarżony został tymczasowo zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Jan Paweł II musiał wiedzieć o pedofilii, ale był bezsilny [Super Raport]
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PORTUGALIA
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
pornografia