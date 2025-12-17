Poseł Jakubiak zabiera żonę na Hawaje! To będzie podróż poślubna do raju

Poseł zmienił stan cywilny! Po latach wspólnego życia poślubił ukochaną

Złociste plaże, bajeczne krajobrazy, szum lazurowej wody i palmowych liści - to wszystko czeka na świeżo upieczonych małżonków, czyli posła Marka Jakubiaka i jego żonę Irminę. Kilka dni temu zakochani pobrali się i ślubowali sobie miłość aż po grób. Uroczystość odbyła się w Mikołajkach w jednym z tamtejszych hoteli. Wesele nie było huczne, państwo młodzi zdecydowali się na kameralną uroczystość w gronie najbliższych, czyli kolację z tańcami: Wszystko udało się świetnie, mimo, że byliśmy pierwszą parą, która w tym hotelu składała sobie przysięgę małżeńską - mówił nam świeżo upieczony mąż.

Marek Jakubiak ujawnia kierunek podróży poślubnej! To raj!

Ślub i wesele już za zakochanymi, a niebawem nowożeńcy wybiorą się w podróż poślubną. I to nie byle gdzie, ale aż za ocen: - Z żoną lecimy do Stanów Zjednoczonych, na Hawaje. W styczniu mamy zaplanowaną podróż - zdradza nam poseł klubu Wolni Republikanie. Takiej podróży i to w środku zimy, można im tylko pozazdrościć. Podczas, gdy w Polsce na styczeń przewidywany jest mróz i śnieg, małżonkowie będą cieszyć się rajskim wypoczynkiem w pełnym słońcu. To będzie ich czas na odpoczynek i relaks. Z pewnością pobyt w takim miejscu zapisze się na długo w ich pamięci. Będą mieli co wspominać przy okazji rocznic ślubu.

CZYTAJ: Żona Marka Jakubiaka ma bardzo nietypowe imiona. Jedno z nich jako drugie nosi jedynie 1977 kobiet w Polsce!

Marek Jakubiak od lat żył w związku partnerskim ze swoją ukochaną, Irminą Ochenkowską, która jest menadżerką, przedsiębiorczynią, a co ciekawe, pani Irmina startowała też do Sejmu w 2015 roku oraz w wyborach samorządowych w 2018 roku. Sam Jakubiak jeszcze całkiem niedawno mówił, że jeśli chodzi o ustawy o związkach partnerskich, to takich jako prezydent by nie podpisał: - Nie podpisałbym ustawy o związkach partnerskich. Sam w takim żyje i nie widzę potrzeby zmian. W niczym mi to nie przeszkadza ani nie pomaga, jak będę chciał ślub to będzie - dodawał tok temu, ale jak widać, przyszedł jednak czas na zmiany!

DOWIEDZ SIĘ: Projektant mody zachwycony suknią ślubną żony Marka Jakubiaka! "Taki wybór jest zjawiskowy"