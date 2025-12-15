Marek Jakubiak po wielu latach poślubił swoją ukochaną! "Stało się, Irminka zmieniła nazwisko"

Poseł Marek Jakubiak to jeden z najbardziej znanych polskich polityków. Słynie ze swoich ostrych wypowiedzi i tego, że nie owija w bawełnę. Wiadomo, że ma spory majątek, a w jego oświadczeniu majątkowym można znaleźć m.in. zabytkowe auta czy obrazy słynnych malarzy. Zasłyną jeszcze zanim wszedł do polityki, ponieważ był przedsiębiorcą w branży piwowarskiej. Zresztą do tej pory najważniejszą pozycją w jego biznesie są Browary Regionalne Jakubiak. Dzięki swojemu majątkowi polityk wpisuje się czołówkę najbogatszych posłów! W jednym z wywiadów mówił krótko: - Posłowie powinni iść do Sejmu w sprawach, a nie po pieniądze. Mają zadanie tworzyć prawo dla Polaków i dla Polski. A nie myśleć o pieniądzach, o zysku, o tym ile i skąd mogą wyciągnąć.

Marek Jakubiak wziął ślub!

Jakubiak z pewnością zapamięta 2025 rok, nie tylko ze względu na to, że po raz drugi postanowił wystartować w wyborach prezydenckich (zdobył jedynie 0,77 proc.), ale przede wszystkim na zmianę stanu cywilnego! Jak się właśnie okazało, parlamentarzysta wziął ślub. Jakubiak poślubił swoją wieloletnią partnerkę Irminę Ochenkowską. Para młoda pobrała się w Mikołajkach, a ceremonia i wesele odbyły się w tamtejszym hotelu Gołębiewski. I jak napisał pan młody... był to pierwszy ślub zorganizowany w tym miejscu! Poseł pochwalił się, że został mężem i umieścił w sieci piękny wpis:

Stało się, Irminka zmieniła nazwisko na Jakubiak. W Mikołajkach w hotelu Gołębiewski w gronie rodziny zawarliśmy związek małżeński. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom hotelu za zorganizowanie pierwszego w historii tego hotelu ślubu. Wyszło super.

Marek Jakubiak od lat żył w związku partnerskim ze swoją ukochaną, Irminą Ochenkowską, która jest menadżerką, przedsiębiorczynią i polityczką, a co ciekawe, pani Irmina startowała też do Sejmu w 2015 roku oraz w wyborach samorządowych w 2018 roku. Sam Jakubiak jeszcze całkiem niedawno mówił, że jeśli chodzi o ustawy o związkach partnerskich, to takich jako prezydent by nie podpisał: - Nie podpisałbym ustawy o związkach partnerskich. Sam w takim żyje i nie widzę potrzeby zmian. W niczym mi to nie przeszkadza ani nie pomaga, jak będę chciał ślub to będzie - dodawał tok temu, ale jak widać, przyszedł jednak czas na zmiany!

CZYTAJ: Marek Jakubiak na randce. Najpierw SCHABOSZCZAK, a potem spacer i..."chata wolna"

Kim jest żona Marka Jakubiaka, Irmina Ochenkowska?

Pani Irmina Ochenkowska, a od teraz Irmina Jakubiak, to bizneswoman, menedżerka i działaczka społeczna. Z Jakubiakiem związana jest zawodowo. Ma wiele pasji, interesuje się nowymi technologiami w medycynie i informatyce, projektowaniem mody, malarstwem, mineralogią, ogrodnictwem oraz strzelectwem. Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki pracy i organizacji. Ukończyła także podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów.

Ochenkowska to druga żona posła Jakubiaka, z pierwszą rozwiódł się przed laty. Z pierwszego małżeństwa ma on dwoje dorosłych dzieci: syna Macieja i córkę Anetę. Z drugą żoną ma syna.