Marta Nawrocka w kobaltowej kreacji błyszczała! Spódnica jak u księżniczki

Pierwsza Dama spotkała się z przedstawicielkami korpusu dyplomatycznego, aby wzmocnić relacje Polski z ich krajami.

Rozmawiano o wsparciu inicjatyw charytatywnych, w tym Międzynarodowego Kiermaszu Dobroczynnego SHOM, z którego dochód wesprze 17 polskich fundacji.

Spotkanie to, jak podkreśliła Pierwsza Dama, stanowi okazję do umacniania więzi zaufania, szacunku i współpracy między Polską a krajami reprezentowanymi przez gości. Pani Nawrocka zwróciła uwagę na osobisty wymiar tych relacji, mówiąc: „Są to też więzi międzyludzkiej sympatii, które udaje się nam budować osobiście. Chcę serdecznie podziękować za to, że pełniąc tutaj swoją misję, ofiarowują Państwo Polsce wiele serca, życzliwości i zaangażowania”.

Wsparcie inicjatyw charytatywnych

Podczas spotkania poruszono również temat wsparcia dla inicjatyw charytatywnych prowadzonych przez środowisko dyplomatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Kiermaszu Dobroczynnego SHOM. Tegoroczna edycja, objęta Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, odbyła się 7 grudnia na PGE Narodowym. Wzięło w niej udział 62 ambasady oraz 20 organizacji charytatywnych. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na wsparcie 17 polskich fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność dobroczynną.

Eva Lorijn, przewodnicząca SHOM i Małżonka Ambasadora Suwerennego Zakonu Maltańskiego, podkreśliła wagę tych inicjatyw: „Wspierając te inicjatywy, przypominamy sobie, że prawdziwa dobroczynność płynie z serca. Pomaganie innym to nie tylko dawanie, to empatia, uznanie godności i dzielenie się swoimi zmaganiami ze współczuciem”.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Na tę okazję Marta Nawrocka wybrała zestaw w modnym kobaltowym kolorze. Górę stanowiła marynarka do połowy szyi i rękawami 3/4, a ozdabiały ją duże guziki. największą uwagę przykuwała jednak rozkloszowana spódnica do kostek, która pięknie się układała, co nadało jej wytwornego i uroczystego charakteru, pasująco wręcz do księżniczki z bajki. Do tego dobrała buty na obcasie, a włosy spięła w kok.

Widać, że pierwszej damie nie brakuje pomysłów na kolejne stylizacje! Niemal zawsze stawia na inny styl i charakter stroju: od nowoczesnych damskich garniturów, przez bluzki z bufiastymi rękawami i kamizelki aż po klasyczne kostiumy. Tym razem zobaczyliśmy ją w nieco bardziej ekstrawaganckiej odsłonie.

