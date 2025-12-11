Samotne święta seniorów. Nikt do mnie nie przyjdzie… Usiądę i będę płakać? Jest taka znieczulica…

5 milionów seniorów w Polsce mieszka samotnie. Co najmniej kilkaset tysięcy z nich nie ma już żadnych bliskich i święta spędzą w samotności — takie wnioski płyną z kolejnych badań m.in. dla Polskiego Czerwonego Krzyża, czy Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Adam Feder wyszedł z mikrofonem i kamerą na ulice i pytał, jak samotni seniorzy przygotowują się do świąt i czy w tym trudnym czasie mogą liczyć na pomoc znajomych i sąsiadów.

i Autor: Super Express/ Youtube Samotne święta seniorów. Nikt do mnie nie przyjdzie… Usiądę i będę płakać? Jest taka znieczulica…