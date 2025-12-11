Samotne święta seniorów. Nikt do mnie nie przyjdzie… Usiądę i będę płakać? Jest taka znieczulica…

„Jestem sama. No ale co mam zrobić? Usiądę i będę płakać?”, smuciła się emerytka, która święta spędzi w samotności. „Ja sam jestem. Z kumplem mieszkamy we dwóch. Nie mam nikogo...”, skarżył się mężczyzna, którego Adam Feder spotkał na jednym z warszawskich osiedli z wielkiej płyty. Czy sąsiedzi pomagają samotnym seniorom, czy przynajmniej w święta zapukają do drzwi, żeby dotrzymać towarzystwa? „Kiedyś to było, że sąsiadki z życzeniami przyszły. Teraz nie ma takiego zwyczaju”, przekonywała kobieta. „Teraz jest taka znieczulica, że nawet w najbliższym gronie się nie spotykają co niektórzy”, dodała kolejna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!
2025-12-11 19:18
5 milionów seniorów w Polsce mieszka samotnie. Co najmniej kilkaset tysięcy z nich nie ma już żadnych bliskich i święta spędzą w samotności — takie wnioski płyną z kolejnych badań m.in. dla Polskiego Czerwonego Krzyża, czy Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Adam Feder wyszedł z mikrofonem i kamerą na ulice i pytał, jak samotni seniorzy przygotowują się do świąt i czy w tym trudnym czasie mogą liczyć na pomoc znajomych i sąsiadów.
