Eurowizyjna sensacja! Lou Deleuze może zgarnąć wszystko

Julita Buczek
2025-12-11 17:15

Ma 11 lat, uśmiech nie schodzi jej z twarzy, a cała Francja już teraz widzi w niej przyszłą gwiazdę. Lou Deleuze jedzie na Eurowizję Junior z piosenką "Ce Monde" i… wiele wskazuje na to, że to właśnie ona może zgarnąć tegoroczne zwycięstwo!

Lou to dziecko, które zamiast bawić się lalkami, biega po scenie i przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie. Choć ma dopiero jedenaście lat, zdążyła już zahaczyć o świat kina i telewizji. Teraz cały kontynent pozna jej głos, a Francja trzyma kciuki, bo dawno nie miała w konkursie takiej perełki. Muzyka towarzyszy jej od zawsze, a talent, który wyniosła z domu, dojrzewa w błyskawicznym tempie.

Eurowizja 2025: Lou Deleuze jest objawieniem konkursu

"Ce Monde" to nie jest zwykła dziecięca piosenka. Lou przedstawia w niej swoją wizję świata, który mógłby rozkwitnąć jak ogród w środku lata. W teledysku most zamienia się w bajeczne krzewy i kwiaty, a sama Lou śpiewa o przyszłości pachnącej różami i jaśminem. Za tekst odpowiada Linh - młoda, głośno komentowana postać francuskiej sceny muzycznej. I trzeba przyznać: duet Lou i Linh to strzał w dziesiątkę.

Choć jej eurowizyjna propozycja jest pełna emocji i nostalgii, w prawdziwym życiu Lou to wulkan energii. Zwariowana, zabawna i pełna pomysłów - uwielbia nagrywać śmieszne filmiki i rozkręcać znajomych do zabawy. Chodzi do szkoły, w której uczy się śpiewu, tańca i stepowania, a po zajęciach najchętniej wpada na bubble tea. Jedno jest pewne: sport to nie jej bajka. Jak sama mówi - scena to jej boisko.

Muzyczne inspiracje Lou są zaskakująco szerokie. Gdy chce potańczyć, włącza "The Dead Dance" Lady Gagi, a jej absolutną idolką jest Billie Eilish, ceni ją za mroczny klimat piosenek i za to, że nigdy się nie poddaje. Pierwszą piosenką, jaką Lou zaśpiewała, było "Let It Go" z "Krainy lodu", a na lekcjach śpiewu najchętniej sięga po "Bruxelles Je T’Aime" Angèle. Jeśli chodzi o Eurowizję, jej numerem jeden jest "Coeur" Zoe Clauzure - zwycięski hit sprzed dwóch lat. Lou marzy, by powtórzyć ten sukces i, jak sama mówi, "zmieniać świat na lepsze".

