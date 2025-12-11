Siedlce: Nieznana substancja w szkole. Zawroty głowy, omdlenia. Pilna ewakuacja kilkuset osób

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-12-11 15:21

Trwa akcja służb w Siedlcach. W jednej ze szkół kilka osób miało się źle poczuć. Istnieje podejrzenie, że ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. Uczniowie i nauczyciele skarżyli się na złe samopoczucie. Pięć osób zostało poszkodowanych, jedna trafiłą do szpitala.

Super Express Pilne

i

Autor: Super Express

Siedlce: Nieznana substancja w szkole. Zawroty głowy, omdlenia. Pilna ewakuacja kilkuset osób

O zajściu informuje Radio ESKA. – Dziś (11 grudnia) około godz. 12:30 do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach wpłynęło zgłoszenie o podejrzeniu rozpylenia substancji chemicznej. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy PSPS, w tym Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Siedlec. Zarządzono ewakuację dzieci oraz pracowników. Ewakuowano łącznie 537 osób, w tym 487 dzieci i 50 pracowników. Dodatkowo zadysponowano Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Warszawy w celu rozpoznania i identyfikacji ewentualnej substancji – poinformował Radio ESKA kpt. Daniel Czapski, rzecznik KM PSP w Siedlcach. Ewakuowany został budynek B, który jest obecnie w remoncie i przechodzi termomodernizację – podaje RAdio ESKA.

Polecany artykuł:

Pijana w sztok 30-latka terroryzowała blok na Pradze. Dobijała się do mieszkań …
Pilna ewakuacja 200 osób z klubu muzycznego na Mazowszu. Wybuchł potężny pożar. Ranna jedna osoba
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?

Zajęcia od godz. 14.00 są zawieszone. Młodzież została wcześniej zwolniona do domów. – Trwają cały czas badania. Nasi strażacy z grupy chemicznej przy użyciu urządzeń pomiarowych badają w tej chwili atmosferę w poszczególnych pomieszczeniach, ale na tą chwilę nie mamy jeszcze wyników – wyjaśnia kpt. Daniel Czapski.

Polecany artykuł:

Pijana w sztok 30-latka terroryzowała blok na Pradze. Dobijała się do mieszkań …
Informatyk ukrywał przerażające materiały. Było ich ponad 40 tysięcy
3 zdjęcia

Polecany artykuł:

Informatyk ukrywał przerażające materiały. Było ich ponad 40 tysięcy. Szokujące…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SIEDLCE