Siedlce: Nieznana substancja w szkole. Zawroty głowy, omdlenia. Pilna ewakuacja kilkuset osób

O zajściu informuje Radio ESKA. – Dziś (11 grudnia) około godz. 12:30 do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach wpłynęło zgłoszenie o podejrzeniu rozpylenia substancji chemicznej. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy PSPS, w tym Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Siedlec. Zarządzono ewakuację dzieci oraz pracowników. Ewakuowano łącznie 537 osób, w tym 487 dzieci i 50 pracowników. Dodatkowo zadysponowano Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Warszawy w celu rozpoznania i identyfikacji ewentualnej substancji – poinformował Radio ESKA kpt. Daniel Czapski, rzecznik KM PSP w Siedlcach. Ewakuowany został budynek B, który jest obecnie w remoncie i przechodzi termomodernizację – podaje RAdio ESKA.

Zajęcia od godz. 14.00 są zawieszone. Młodzież została wcześniej zwolniona do domów. – Trwają cały czas badania. Nasi strażacy z grupy chemicznej przy użyciu urządzeń pomiarowych badają w tej chwili atmosferę w poszczególnych pomieszczeniach, ale na tą chwilę nie mamy jeszcze wyników – wyjaśnia kpt. Daniel Czapski.