14-latka urodziła w domu martwego synka. Za tragedię odpowiedzą jej najbliżsi!

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-11 14:54

Były chłopak 14-latki i jej matka staną przed sądem za to, że dziewczyna urodziła w domu martwego synka. Ojcem dziecka jest 19-letni Tomasz S., który usłyszał zarzuty obcowania płciowego z osobą nieletnią i nakłaniania jej do przerwania ciąży. Matka nastolatki odpowie za braku nadzoru nad córką i niedopełnienie obowiązków rodzicielskich. Proces obydwojga rozpocznie się w styczniu w Katowicach.

Katowice. 14-latka urodziła w domu martwe dziecko. Jej matka i były chłopak przed sądem

i

Autor: StockSnap/ Pixabay.com Były chłopak 14-latki i jej matka staną przed sądem za to, że dziewczyna urodziła w domu martwego synka, zdj. ilustracyjne

Katowice. 14-latka urodziła martwe dziecko. Jego ojciec i matka dziewczyny przed sądem

Kara maksymalna 12 lat więzienia grozi 19-letniemu Tomaszowi S., któremu jego 14-letnia dziewczyna urodziła dziecko - informuje "Fakt". Synek obydwojga przyszedł na świat martwy 14 marca br., a kilka dni wcześniej oskarżony zamówił przez internet tabletki poronne umożliwiające farmakologiczną aborcję, które dziewczyna zażyła w nocy z 11 na 12 marca - była w 5. miesiącu ciąży. Mimo tak młodego wieku obydwoje mieszkali razem z rodzicami 14-latki, którzy wyrazili na to zgodę.

To chłopak po przejściach, zakochany był w Karolinie. Wytatuował sobie datę urodzin i datę początku związku z Karoliną. Wydawało nam się, że jest godny zaufania - powiedziała matka 14-latki "Faktowi".

Takie zarzuty usłyszeli oskarżeni. Początek procesu w styczniu

Kobieta również stanie przed sądem, bo prokuratura w Katowicach postawiła jej zarzut braku nadzoru nad córką i niedopełnienie obowiązków rodzicielskich, za co grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. Były już chłopak jej córki, który ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej, odpowie za obcowanie płciowe z osobą nieletnią i nakłanianie jej do przerwania ciąży. Proces obydwojga rozpocznie się w styczniu.

Hejt na 14-latkę ze strony rodziny i znajomych Tomasza S.?

Poszkodowana dziewczyna uczy się obecnie w szkole zawodowej poza Katowicami, bo po całym zdarzeniu miał na nią spaść hejt ze strony rodziny Tomasza S. i jego znajomych. 

Rodzina Tomasza S. twierdziła, że chłopak jest ofiarą manipulacji ze strony nastolatki oraz jej matki, a Tomasz nie jest ojcem zmarłego dziecka. Prokuratura dysponowała jednak wynikami badań DNA martwego płodu, które potwierdziły ojcostwo 19-latka - podaje "Fakt".

Podpalił Pawła na przystanku. Był badany przez psychiatrów

Polecany artykuł:

13-latek o krok od śmierci. Wychowawcy zrzucili winę na dziecko! Tragedia w Jer…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATOWICE
ZARZUTY
ABORCJA