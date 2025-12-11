Śląskie miasto stało się memem. Dziś zachwyca

Sosnowiec, bowiem to o tym mieście dziś mowa, przez lata był miejscowością, z której wszyscy się śmiali. Żarty o "końcu świata", memy o wiecznym remoncie czy stereotypy o "mieście bez atrakcji" krążyły latami. Dziś jednak ten obraz coraz słabiej pasuje do rzeczywistości. Obecny Sosnowiec to dynamiczny ośrodek z nową infrastrukturą sportową, odświeżonymi przestrzeniami miejskimi, kulturą na wysokim poziomie i miejscami, które naprawdę potrafią zaskoczyć przyjezdnych.

Sosnowiec w pigułce

Sosnowiec leży w województwie śląskim, w sercu Zagłębia Dąbrowskiego, tuż obok Katowic. Choć administracyjnie jest częścią metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, historycznie i kulturowo bliżej mu do Małopolski niż do Śląska. Według danych GUS na koniec 2024 r. mieszkało tu prawie 186 tys. osób, więc to całkiem duże miasto. Dlaczego więc przez tyle lat utarło się, że to miasto małe, szare i bez perspektyw? O tym poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Sosnowiec [ZDJĘCIA]

Skąd wziął się memiczny wizerunek Sosnowca?

Sosnowiec rozwijał się jako miasto przemysłowe - z kopalniami, hutami, koleją i potężnymi zakładami pracy. Po 1989 r. dotknęła go ta sama fala, co wiele innych polskich miast industrialnych: upadek części przemysłu, bezrobocie, wyludnianie i zaniedbane przestrzenie publiczne.

Z czasem więc Sosnowiec dostawał łatkę miejsca szarego, trudnego, niewdzięcznego. Problem w tym, że memy zostały, a miasto zaczęło się zmieniać, o czym mało kto wie. Dziś jest to duża metropolia z wieloma ciekawymi możliwościami, a obraz szarej miejscowości znanej z internetowych żartów jest już nieaktualny.

W 2025 r. Sosnowiec przyjął Gminny Program Rewitalizacji do 2030 roku, który porządkuje działania w dzielnicach wymagających odnowy i stawia na lepszą jakość życia w mieście. Miasto inwestuje też w infrastrukturę komunikacyjną, np. modernizację stacji Sosnowiec Główny i nowe perony usprawniające ruch kolejowy w aglomeracji.

Symbolem nowego Sosnowca stał się ArcelorMittal Park - Zagłębiowski Park Sportowy. To nowoczesny kompleks z trzema obiektami: stadionem piłkarskim, halą sportową (Arena Sosnowiec) i stadionem zimowym.