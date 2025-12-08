Spis treści
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Niemczech
Podczas piątkowego losowania Eurojackpot, 5 grudnia, maszyna losująca wytypowała następujący zestaw liczb: 1, 4, 18, 22, 24 oraz 6 i 10. Tylko jednemu graczowi udało się odgadnąć wszystkie. Szczęśliwy kupon został wypełniony w Niemczech, a dokładniej w Badenii-Wirtembergii. Szczęśliwy gracz zainkasuje dzięki temu okrągłą kwotę 10 milionów euro.
Wygrane niższych stopni w Europie
Kolejne wysokie wygrane drugiego i trzeciego stopnia odnotowano w Niemczech Finlandii, Holandii, Norwegii i Słowacji. To aż 11 szczęśliwców, na konta których wpadnie spory, sześciocyfrowy zastrzyk gotówki - w europejskiej walucie.
Gdzie padła wygrana w Polsce?
Dla gracza z Polski pozostała nagroda pocieszenia w postaci wygranej czwartego stopnia. Odnotowano ją w Czeladzi na Śląsku. Szczęśliwy kupon wypełniony w punkcie Lotto przy ul. Będzińskiej okazał się warty aż 659 398,60 zł!
Miliony do zgarnięcia
Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 9 grudnia. Do wygrania będzie pula gwarantowana w kwocie 45 milionów złotych, a dla graczy z Europy - 10 milionów euro. Czy tym razem znów do kogoś uśmiechnie się szczęście? Przekonamy się już wkrótce.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Jak grać w Eurojackpot?
Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.
Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.
Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki