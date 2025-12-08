Wysoka wygrana w Eurojackpot w Niemczech

Podczas piątkowego losowania Eurojackpot, 5 grudnia, maszyna losująca wytypowała następujący zestaw liczb: 1, 4, 18, 22, 24 oraz 6 i 10. Tylko jednemu graczowi udało się odgadnąć wszystkie. Szczęśliwy kupon został wypełniony w Niemczech, a dokładniej w Badenii-Wirtembergii. Szczęśliwy gracz zainkasuje dzięki temu okrągłą kwotę 10 milionów euro.

Wygrane niższych stopni w Europie

Kolejne wysokie wygrane drugiego i trzeciego stopnia odnotowano w Niemczech Finlandii, Holandii, Norwegii i Słowacji. To aż 11 szczęśliwców, na konta których wpadnie spory, sześciocyfrowy zastrzyk gotówki - w europejskiej walucie.

Gdzie padła wygrana w Polsce?

Dla gracza z Polski pozostała nagroda pocieszenia w postaci wygranej czwartego stopnia. Odnotowano ją w Czeladzi na Śląsku. Szczęśliwy kupon wypełniony w punkcie Lotto przy ul. Będzińskiej okazał się warty aż 659 398,60 zł!

Miliony do zgarnięcia

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 9 grudnia. Do wygrania będzie pula gwarantowana w kwocie 45 milionów złotych, a dla graczy z Europy - 10 milionów euro. Czy tym razem znów do kogoś uśmiechnie się szczęście? Przekonamy się już wkrótce.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie