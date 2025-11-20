Kurort z czasów PRL wymarł. Kiedyś był luksusem

W PRL-u był synonimem luksusu. Każdy chciał tu wypocząć

W czasach PRL-u życie codzienne nie należało do łatwych, a o prawdziwym wypoczynku z dala od miasta czy ogródków działkowych większość Polaków mogła tylko pomarzyć. Wyjazdy na wczasy były przywilejem nielicznych - głównie zamożnych, osób z wyższych sfer lub członków partii.

Wśród najbardziej pożądanych kierunków letniego wypoczynku cieszył się Kozubnik. Położony w malowniczej dolinie Beskidu Małego kurort uchodził za symbol luksusu, oferując komfort, którego większość społeczeństwa mogła jedynie pozazdrościć.

Kozubnik: wymarły kurort w Beskidach

Kozubnik powstał w latach 60. XX wieku jako luksusowy ośrodek wypoczynkowy dla wybranych. Ze względu na luksus, kurort szybko zyskał reputację ekskluzywnego miejsca, dostępnego głównie dla pracowników hut, członków partii i elit. Na miejscu na gości czekało mnóstwo atrakcji i udogodnień - kryte baseny, sauny, wyciągi narciarskie czy korty tenisowe. Biznes się kręcił do czasu upadku PRL-u. W latach 90. ogłoszono upadłość przedsiębiorstwa zarządzającego obiektami w Kozubniku i z czasem budynki oraz cały teren został okradziony i zaniedbany.

Luksus za czasów PRL. Dziś niszczejąca okolica [ZDJĘCIA]

Upadek Kozubnika. Tyle zostało dziś po kurorcie

Choć kilka dekad temu Kozubnik tętnił życiem, dziś po tłumach odwiedzających nie ma ani śladu. Luksusowe wille popadały w ruinę, infrastruktura przestała być utrzymywana, więc i cały kurort stracił swoją ekskluzywną klientelę i klimat. To, co pozostało po Kozubniku możecie zobaczyć w naszej galerii zdjęć powyżej.

Co ważne, w 2017 roku pojawiły się plany rewitalizacji ośrodka i rozpoczęto pierwsze prace. Dzięki temu w trzech budynkach zostały otwarte nowe apartamentowce, lecz najprawdopodobniej już nigdy to miejsce nie będzie takie jak w latach 60.