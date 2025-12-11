Morderstwo w Zabrzu. Ojciec znalazł ciało ukochanej córki. Zatrzymano jej partnera

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-12-11 16:02

Tragiczne wieści docierają z Zabrza, gdzie doszło do brutalnego morderstwa. 37-letnia kobieta została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu. Śledczy ustalili, że za jej śmiercią prawdopodobnie stoi partner, który zadał jej liczne ciosy nożem. Mężczyzna został już zatrzymany i grozi mu dożywocie.

Morderstwo w Zabrzu. Kobieta zginęła od ciosów nożem. Zatrzymano jej partnera

i

Autor: Policja Śląska/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • W Zabrzu doszło do brutalnego morderstwa 37-letniej kobiety, której ciało odkrył ojciec.
  • Głównym podejrzanym jest partner ofiary, który zadał jej liczne ciosy nożem.
  • Mężczyzna został aresztowany, grozi mu dożywocie. Jakie nowe fakty wyjdą na jaw w toku śledztwa?

Morderstwo w Zabrzu. Szokujące szczegóły zbrodni

- O zdarzeniu policjantów poinformował ojciec 37-latki, który zaniepokojony tym, że nie odbiera telefonu, pojechał do jej mieszkania, gdzie znalazł ją martwą - przekazali policjanci ze Śląska.

Według wstępnych ustaleń śledczych, 7 grudnia partner zadał kobiecie ciosy nożem w szyję, klatkę piersiową oraz plecy, co doprowadziło do jej śmierci. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przeprowadzili niezbędne czynności procesowe, w tym oględziny i zebranie dowodów. Podejrzany 33-latek został przesłuchany, jednak nie przyznał się do zabójstwa kobiety. Mimo to, zebrane dowody były na tyle mocne, że sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

W przeszłości 33-latek był już notowany przez policję. Miał problemy z narkotykami i skłonności do agresji. Obecnie grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności, co jest najwyższym wymiarem kary za tego typu przestępstwa. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy będą dążyć do pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej tragedii.

Zabójstwo 26-letniej Katarzyny na Dolnym Śląsku. Prokuratura zarzuca zabójstwo byłemu partnerowi

Polecany artykuł:

Porwanie i śmierć Marka Kubaczki. Znamy wyniki kluczowych badań. W tle konflikt…

Co dalej w sprawie zabójstwa w Zabrzu?

Dalsze postępowanie w sprawie zabójstwa w Zabrzu będzie koncentrować się na zebraniu dodatkowych dowodów i przesłuchaniu świadków. Prokuratura będzie dążyć do udowodnienia winy podejrzanemu mężczyźnie. Wyniki sekcji zwłok oraz analizy kryminalistyczne będą kluczowe dla przebiegu śledztwa. Wciąż nie wiadomo, z jakiego powodu 33-latek sięgnął po nóż.

Polecany artykuł:

Rozbił Monice głowę młotkiem i zakopał ją ze znajomym
Zabił i zakopał Monikę. Zbrodnia na Śląsku
18 zdjęć
Sonda
Jaka powinna być kara za zabójstwo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZABRZE
ZABÓJSTWO