Morderstwo w Zabrzu. Ojciec znalazł ciało ukochanej córki. Zatrzymano jej partnera

W Zabrzu doszło do brutalnego morderstwa 37-letniej kobiety, której ciało odkrył ojciec.

Głównym podejrzanym jest partner ofiary, który zadał jej liczne ciosy nożem.

Mężczyzna został aresztowany, grozi mu dożywocie. Jakie nowe fakty wyjdą na jaw w toku śledztwa?

Morderstwo w Zabrzu. Szokujące szczegóły zbrodni

- O zdarzeniu policjantów poinformował ojciec 37-latki, który zaniepokojony tym, że nie odbiera telefonu, pojechał do jej mieszkania, gdzie znalazł ją martwą - przekazali policjanci ze Śląska.

Według wstępnych ustaleń śledczych, 7 grudnia partner zadał kobiecie ciosy nożem w szyję, klatkę piersiową oraz plecy, co doprowadziło do jej śmierci. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przeprowadzili niezbędne czynności procesowe, w tym oględziny i zebranie dowodów. Podejrzany 33-latek został przesłuchany, jednak nie przyznał się do zabójstwa kobiety. Mimo to, zebrane dowody były na tyle mocne, że sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

W przeszłości 33-latek był już notowany przez policję. Miał problemy z narkotykami i skłonności do agresji. Obecnie grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności, co jest najwyższym wymiarem kary za tego typu przestępstwa. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy będą dążyć do pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej tragedii.

Co dalej w sprawie zabójstwa w Zabrzu?

Dalsze postępowanie w sprawie zabójstwa w Zabrzu będzie koncentrować się na zebraniu dodatkowych dowodów i przesłuchaniu świadków. Prokuratura będzie dążyć do udowodnienia winy podejrzanemu mężczyźnie. Wyniki sekcji zwłok oraz analizy kryminalistyczne będą kluczowe dla przebiegu śledztwa. Wciąż nie wiadomo, z jakiego powodu 33-latek sięgnął po nóż.

