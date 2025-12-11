Nie będzie siódmego ślubu z szóstym mężem. Pamela Anderson zdecydowała

2025-12-11 13:25

A jednak nic z tego nie będzie! Choć latem plotki o romansie Pameli Anderson (58 l.) z Liam Neesonem (73 l.) krążyły po świecie i wydawało się, że aktorka może wziąć siódmy ślub z szóstym mężem, teraz gwiazda "Słonecznego Patrolu" potwierdza - to już koniec miłości. Złośliwi zastanawiają się teraz, czy ten związek kiedykolwiek istniał i czy nie był ani tylko promocją ich wspólnego filmu "Naga broń".

Pamela Anderson i Liam Neeson rozstali się po paru miesiącach związku. Nie będzie siódmego ślubu gwiazdy

Kiedy w lipcu podczas premiery ich nowego filmu „Naga broń” Pamela Anderson i Liam Neeson spacerowali po czerwonym dywanie, nie mogli oderwać od siebie rąk. Wcześniej Liam zażartował, że dobrze wspomina kręcenie gorących scen z Pamelą. Podobno mieli tak zwaną koordynatorkę ds. intymności i w pewnym momencie patrząc na tych dwoje powiedziała: „Nie mogę tego znieść! To dla mnie za gorące. Idę na kawę”. „Nasza chemia była oczywista od samego początku.” - mówiła Pamela w wywiadzie dla "Entertainment Weekly". Z kolei Liam powiedział "People", że jest „szaleńczo zakochany”. Wydawało się, że na horyzoncie jest siódmy ślub Pameli. Lecz niestety, nie tym razem! „Jeśli musisz wiedzieć, Liam i ja byliśmy romantycznie związani przez krótki czas, ale dopiero po zakończeniu zdjęć” - wyznała gwiazda w rozmowie z "People". „Zawsze się śmiałam, kiedy ludzie myśleli: »O, to chwyt reklamowy«. Ja na to: »Chwyt reklamowy? Nie, to prawda. Nasze uczucia są prawdziwe«. Uwielbiam Liama, ale szczerze mówiąc, jesteśmy lepszymi przyjaciółmi” - mówiła gwiazda, potwierdzając za jednym zamachem koniec i początek miłości.

Pamela Anderson i jej szalone życie. Wzięła szósty rozwód z piątym mężem

Pamela Anderson to aktorka i modelka znana głównie z serialu "Słoneczny Patrol" czy filmu "Żyleta". Jej życie uczuciowe było niezwykle bogate. Wzięła pierwszy ślub z Tommym Lee w 1995 roku po kilku dniach znajomości. Para ma dwóch dorosłych już synów. Pierwszy rozwód odbył się w 1998 roku. Potem aktorka w latach 2006-2007 była żoną Kida Rocka, a od 2007 do 2008 - Ricka Salomona. Z tym ostatnim, po rozwodzie, znów zaczęła się spotykać, byli małżeństwem także w latach 2014-2015. Piąty ślub Pamela wzięła z producentem filmowym Jonem Petersem w zeszłym roku. Małżeństwo przetrwało dokładnie 12 dni. Pamela 24 grudnia 2020 wzięła szósty ślub z Danem Hayhurstem, kanadyjskim robotnikiem poznanym podczas remontu domu. Rozwiodła się z nim w styczniu 2022 roku.

Słoneczny Patrol: Pamela Anderson po latach. Jak zmieniła się jedna z najpiękniejszych kobiet lat 90.?
