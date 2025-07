Pamela Anderson znów zakochana! Będzie szósty mąż?!

Pamela Anderson znów zakochana. Po szóstym rozwodzie z piątym mężem szykuje się siódmy ślub z szóstym mężczyzną

Nowa wielka miłość Pameli Anderson! Na razie tych dwoje nie potwierdza wprost łączącej ich relacji, ale czy te gesty i komplementy nie mówią wiele? Wszystko wskazuje na to, że gwiazda "Słonecznego Patrolu" znów jest zakochana i niebawem po szóstym rozwodzie z piątym mężem możemy doczekać się siódmego ślubu z szóstym mężczyzną. Pamela Anderson i Liam Neeson nie mogli oderwać od siebie rąk, kiedy w Londynie spacerowali po czerwonym dywanie podczas premiery ich nowego filmu „Nagi pistolet”. Wcześniej Liam zażartował, że dobrze wspomina kręcenie gorących scen z Pamelą. Podobno mieli tak zwaną koordynatorkę ds. intymności i w pewnym momencie patrząc na tych dwoje powiedziała: „Nie mogę tego znieść! To dla mnie za gorące. Idę na kawę”. „Myślę, że mam w Liamie przyjaciela na zawsze. I zdecydowanie łączy nas bardzo szczera, pełna miłości więź, a on jest dobrym facetem. Nasza chemia była oczywista od samego początku.” - mówiła Pamela w wywiadzie dla "Entertainment Weekly". Z kolei Liam powiedział "People", że jest „szaleńczo zakochany”.

Pamela Anderson i jej szalone życie. Wzięła szósty rozwód z piątym mężem

Pamela Anderson to aktorka i modelka znana głównie z serialu "Słoneczny Patrol" czy filmu "Żyleta". Jej życie uczuciowe było niezwykle bogate. Wzięła pierwszy ślub z Tommym Lee w 1995 roku po kilku dniach znajomości. Para ma dwóch dorosłych już synów. Pierwszy rozwód odbył się w 1998 roku. Potem aktorka w latach 2006-2007 była żoną Kida Rocka, a od 2007 do 2008 - Ricka Salomona. Z tym ostatnim, po rozwodzie, znów zaczęła się spotykać, byli małżeństwem także w latach 2014-2015. Piąty ślub Pamela wzięła z producentem filmowym Jonem Petersem w zeszłym roku. Małżeństwo przetrwało dokładnie 12 dni. Pamela 24 grudnia 2020 wzięła szósty ślub z Danem Hayhurstem, kanadyjskim robotnikiem poznanym podczas remontu domu. Rozwiodła się z nim w styczniu 2022 roku.

