Kuba Wojewódzki opowiedział o ślubie. Kim jest jego wybranka?

Kuba Wojewódzki (62 l.) od lat obecny jest w polskim show-biznesie i robi wszystko, by o nim nie zapomniano. Wzbudza zainteresowanie nie tylko swoimi medialnymi (często bardzo kontrowersyjnymi) wypowiedziami, ale także życiem prywatnym, a zwłaszcza miłosnym. Ma za sobą kilka głośnych, medialnych związków, ale żadnej kobiecie nie udało się go zaprowadzić przed ołtarz. "Król TVN" dorobił się nawet miana wiecznego kawalera polskiego show-biznesu.

W ostatnich latach nie mówił za wiele na temat swojego życia uczuciowego. Gdy na początku października, w swoim programie wyznał, że jest po ślubie, w sieci zawrzało. Wszyscy zaczęli się zastanawiać kim jest domniemana żona Kuby Wojewódzkiego. Po internetowym śledztwie wybór padł na Żanetę Rosińską (35 l.), która również pracuje w TVN-ie jako prezenterka pogody. Kilka miesięcy temu pojawili się razem na premierze "Hamleta".

Kuba Wojewódzki jest osobą, która nie stroni od kontrowersji, a dla rozgłosu jest w stanie zrobić naprawdę wiele. Nic więc dziwnego, że wiele osób powątpiewa w jego słowa o ślubie. Sami zainteresowani unikają bezpośrednich komentarzy na temat ich domniemanego małżeństwa, ale jednocześnie umiejętnie podkręcają plotki.

Kuba Wojewódzki promuje swoją "rodzinę"

Niedawno dziennikarka i showman w tym samym czasie wybrała się na wakacje. Para znów wybrała ten sam kierunek, te same miejsca i najwyraźniej te same kadry. Tylko relacje wrzucali o różnych porach dnia. Oficjalnie nie ma ich razem. Nieoficjalnie, zdjęcia mówiły wszystko. Żaneta Rosińska wrzuca również filmiki z małżeńskimi żartami.

Piękna pogodynka rozwija swoją karierę, a niedawno u boku Pauliny Krupińskiej, Krzysztofa Skórzyńskiego poprowadziła koncert świąteczny, który zostanie wyemitowany w Wigilię. Kuba Wojewódzki postanowił na swoim Instagramie zareklamować wydarzenie. Stwierdził przy tym, że będzie na nim również jego "rodzina".

24 grudnia zapraszam na Rodzinne Kolędowanie w TVN. Moja Rodzina też będzie. Wigilia 14:50 - napisał.

Rosińska udostępniła wpis na swoich instastories i dodała ikonkę serduczka.

