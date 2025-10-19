Ukochana Wojewódzkiego zachwyca nie tylko w telewizji. Tym zajmuje się po godzinach!

Kuba Wojewódzki nie jest już singlem? Gwiazdor TVN pokazał obrączkę!

Kuba Wojewódzki (62 l.) od lat obecny jest w polskim show-biznesie i robi wszystko, by o nim nie zapomniano. Wzbudza zainteresowanie nie tylko swoimi medialnymi (często bardzo kontrowersyjnymi) wypowiedziami, ale także życiem prywatnym, a zwłaszcza miłosnym. Król TVN ma za sobą kilka głośnych, medialnych związków. Ma on bowiem słabość do sporo młodszych od niego kobiet, które również związane są z show-biznesem.

Pierwszą słynną partnerką Kuby Wojewódzkiego była Anna Mucha (45 l.). Gwiazda "M jak miłość" i Kuba Wojewódzki byli parą w latach 2003-2007. Po rozstaniu pozostali w przyjacielskich relacjach, a w życiu gwiazdora pojawiły się kolejne znane panie, w m.in. Natalia Lesz, Dominika Zasiewska czy Sara Faraj. Dużo mówiło się również o jego związku z Renatą Kaczoruk (39 l.). Ta relacja przetrwała pięć lat. Z młodszą o prawie 30 lat Anną Markowską (33 l.) spotykał się przez dwa lata.

W ostatnich latach zdecydowanie bardziej chronił swoje życie prywatne. Długo wydawało się, że Kuba Wojewódzki cieszy się życiem kawalera. Jednak od pewnego czasu pozwalał sobie na komentarze, które nie pozostawiały wątpliwości, że jest w związku. O swojej partnerce wspomniał niedawno podczas rozmowy z Agnieszką Kaczorowską (33 l.) i Marcinem Rogacewiczem (45 l.).

Ślub Kuby Wojewódzkiego to kampania reklamowa?

Niecałe dwa tygodnie temu gościł w swoim programie idolów młodzieży - Wersow i Friza. Influencerzy niedawno wzięli ślub. W pewnym momencie Friz powiedział prowadzącemu, że sam powinien kogoś poślubić. Wtedy Kuba Wojewódzki podniósł dłoń i pokazał lśniącą na palcu obrączkę! W studiu rozbrzmiały oklaski, a zaskoczeni goście pogratulowali królowi TVN-u. 62-latek zapewnił, że naprawdę jest po ślubie.

Kuba Wojewódzki jest osobą, która nie stroni od kontrowersji, a dla rozgłosu jest w stanie zrobić naprawdę wiele. Nic więc dziwnego, że wiele osób powątpiewa w jego słowa o ślubie. Jego była partnerka, Anna Markowska, poproszona o komentarz stwierdziła z uśmiechem, że pewnie jest to "kampania reklamowa przygotowana dla jednej z marek biżuteryjnych".

Gwiazdor znany z tego, że lubi wodzić opinię publiczną i swoich fanów za nos. Dlatego w sieci nie brakuje teorii twierdzących, że jego ślub jest ustawką lub kolejnym żartem.

Żaneta Rosińska: Kim jest ukochana Kuby Wojewódzkiego?

Faktem jest, że Wojewódzki coraz częściej jest przyłapywany w towarzystwie pięknej blondynki, na której palcu również pojawiła się obrączka. Kim jest domniemana żona gwiazdora TVN? Wiele wskazuje na to, że para poznała się w pracy. Pochodząca z Poznania Żaneta Rosińska również związana jest z tą stacją.

35-latka jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie studiowała stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i zarządzanie. Pierwsze kroki w mediach stawiała w WTK - Poznańskiej Telewizji Informacyjnej, gdzie prowadziła programy "Top miejsca" i "Na zdrowie". Następnie przeszła do lokalnego oddziału TVP. Tam pracowała jako prezenterka i pogodynka.

W sierpniu 2022 roku Rosińska jako pogodynka dołączyła do zespołu "Dzień Dobry TVN". Jednak już wcześniej miała do czynienia z tą stacją. Dziesięć lat temu próbowała bowiem swoich sił w programie "Top Model". Spodobała się szczególnie Katarzynie Sokołowskiej, która stwierdziła, że "gdyby była chłopakiem, chciałaby mieć taką dziewczynę". Nie zagwarantowało to jednak pięknej Żanecie miejsca w finale.

Nadal jest jednak związana ze światem mody. Żaneta Rosińska prywatnie jest miłośniczką francuskiej kultury i uczy się języka francuskiego. Wysportowaną sylwetkę zawdzięcza zamiłowaniu do baletu. Niedawno dodała zdjęcia z treningu z wymownym komentarzem "nie zawsze tańczę jak mi zagrają".

