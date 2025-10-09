Kuba Wojewódzki naigrywał się z pracowników "Dzień Dobry TVN". Teraz został mężem reporterki tego programu

Kuba Wojewódzki znany jest z kilu rzeczy - wygląda zaskakująco młodo jak na 62 lata, swoje związki trzyma w tajemnicy i ani myśli się ustatkować oraz ma bardzo cięty język. Możliwe, że kwestia jego relacji z kobietami właśnie uległa diametralnej zmianie, bo Wojewódzki pochwalił się obrączką i w swoim show zasugerował, że jest po ślubie. Dzień później paparazzi przyłapali go z piękną blondynką, którą okazała się Żaneta Rosińska pracująca w "Dzień Dobry TVN".
35-latka jest w nim reporterką. Czy jej też dostanie się od króla TVN-u, który przecież nie oszczędza nikogo? W przeszłości Wojewódzki nie był łagodny nawet dla kolegów po fachu prowadzących śniadaniowy show.
Kuba Wojewódzki wziął ślub? Wiele na to wskazuje
O Kubie Wojewódzkim często mówi się jako o wiecznym kawalerze, jednak teraz dziennikarz zapewnia, że zmienił stan cywilny. Na dowód w ostatnim odcinku swojego show pokazał obrączkę, która błyszczała mu na palcu. A to niespodzianka!
Co prawda w ubiegłym tygodniu w podcaście "WojewódzkiKędzierski", w którym gościli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, Kuba wspomniał o swojej partnerce, ale nie mówił wówczas o żonie. Za to w swoim programie, którego głównym tematem był ślub Friza i Wersow, zaprezentował dłoń z obrączką.
I mogę śmiało powiedzieć... pierwszy! Zerżnęliście ode mnie. (...) Na poważnie - zapewnił showman.
Żona Wojewódzkiego działa w "Dzień Dobry TVN". Innym się za to obrywało
Niedawno Wojewódzkiego "przyłapano" z młodą, urodziwą blondynką. Okazało się, że to Żaneta Rosińska, reporterka "Dzień Dobry TVN", która kilka lat temu próbowała swoich sił w programie "Top Model", a w sierpniu 2022 roku dołączyła do zespołu "DDTVN". Uważni internauci zauważyli, że od kilku tygodni i na jej serdecznym palcu lśni obrączka. Żaneta w sieci nie stroni też od nawiązań i żartów dotyczących małżeństwa.
Rosińska jakiś czas temu pokazała się u boku Wojewódzkiego na premierze "Hamleta" i pozowała z nim do zdjęcia w dniu wyborów prezydenckich.
Czy związek z reporterką "Dzień Dobry TVN" oznacza koniec żartów z pracowników telewizji śniadaniowej? W 2021 r. Kuba naigrywał się z Małgorzaty Rozenek-Majdan, a Andrzeja Sołtysika nazwał konserwatystą i symetrystą. Dwa lata później Annę Senkarę i Sandrę Hajduk-Popińską porównywał do Danuty Holeckiej.
Nową para prowadzących poranny program "DDTVN" zostały Anna Senkara i Sandra Hajduk-Popińska (...) Gratulacje. A straszyli, że Danuta Holecka jest niepowtarzalna - pisał w "Polityce".
Ja nie jestem konferansjerem, rozumiesz. Ja robię telewizję, a nie pracuję w telewizji - twierdził Wojewódzki cztery lata temu, goszcząc w "Dzień Dobry TVN".
