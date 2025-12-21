Rolnicy z Podlasia po 70 latach zobaczyli góry. Gienek i Jastrząb spełniają marzenie życia

Gienek i Jastrząb to bohaterowie, których widzowie Fokus TV dobrze znają. Przez lata ich życie wypełniała ciężka praca – rola, orka, zwierzęta i obowiązki, które nie zostawiały miejsca na podróże. Dopiero w pierwszym sezonie programu "Podróże Gienka i Jastrzębia" po raz pierwszy zobaczyli polskie morze. Dla wielu widzów był to moment wzruszający, bo pokazywał, jak późno los pozwolił im spełnić tak proste marzenie.

Teraz przyszedł czas na kolejny rozdział. Góry, które do tej pory istniały dla nich jedynie na zdjęciach i w opowieściach, stają się realnym celem.

Gienek po raz pierwszy w życiu zobaczy Tatry

Nowy sezon, zatytułowany "Podróże Gienka i Jastrzębia. Polskie góry", zabierze widzów w Tatry. To wyprawa szczególna – nie tylko ze względu na krajobrazy, ale też na emocje, które jej towarzyszą. Dla obu bohaterów będzie to pierwsze w życiu spotkanie z wysokimi górami.

Program zadebiutuje na antenie Fokus TV w niedzielę, 21 grudnia, o godzinie 20. W związku z premierą stacja wprowadza zmiany w ramówce – premierowy odcinek "Rolnicy. Podlasie" zostanie wyemitowany wcześniej, o godzinie 19.

Eugeniusz Onopiuk właśnie kończy 70 lat i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci dokumentalnych w Polsce. Sławomir Łapiński, znany wszystkim jako Jastrząb, od lat jest jego najbliższym towarzyszem. Razem tworzą duet, który bawi, wzrusza i przypomina, że prawdziwa przyjaźń nie potrzebuje scenariusza.

Ich rozmowy, drobne sprzeczki, żarty i chwile zadumy składają się na opowieść, która jest bliska wielu widzom – zwłaszcza tym, którzy wiedzą, czym jest ciężka praca i odkładanie własnych marzeń "na potem".

Co wydarzy się w 1. odcinku "Podróże Gienka i Jastrzębia. Polskie góry"?

Gienio obchodzi 70-te urodziny. Są prezenty różne np. pawie od Jastrzębia, czy obietnica samochodowej wyprawy gdziekolwiek od Maćka z Kundzicz. Więc w góry, a nie gdziekolwiek stwierdza Gienio i zaprasza Jastrzębia w podróż. Nim wyruszą z grobu rodzinnego, bierze garść ziemi, żeby duchy przodków towarzyszyły mu w Tatrach, gdy ziemię tam rozrzuci. Jadą, ale w góry daleko, więc i postoje po drodze. Choćby na zamku w Ogrodzieńcu, gdzie Gienek zdobędzie ostrogi strzelca i rękę pięknej damy. Ale najważniejsza jest droga w góry, a po drodze jeszcze lekcja dojenia kóz dla Jastrzębia, i wspólne dęcie w dudy z mistrzem Majerczykiem. Wreszcie – łza się w oku kręci – są góry wysokie i orzeł nad nimi… Nigdy nie jest za późno.

"Podróże Gienka i Jastrzębia" nie są programem o turystyce. To opowieść o życiu, które nie zawsze pozwalało na marzenia, i o tym, że nawet po siedemdziesiątce można je spełniać.

