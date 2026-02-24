Szok jak gwiazda TVN wyglądała w blondzie! Malwina Wędzikowska obchodzi urodziny. Zgadniecie które?

Malwina Wędzikowska: kariera i życie prywatne

Malwina Wędzikowska, charyzmatyczna prowadząca "The Traitors. Zdrajcy" w TVN zaczynała karierę poza kamerami. Nie każdy pamięta, że jako stylistka i kostiumograf pracowała przy największych polskich produkcjach telewizyjnych - "Tańcu z Gwiazdami", "The Voice of Poland", "Kocham Cię Polsko", "Top model" i wielu innych.

Absolwentka ASP pochodząca z Łodzi, zanim trafiła do "zdrajców", występowała w kilku innych programach - "Druga twarz", "Ostatnia szansa", "Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka", "99 gra o wszystko".

Zanim trafiła do telewizji można było podziwiać też jej kostiumy w wielu teledyskach, filmach, reklamach i sztukach teatralnych. Malwina Wędzikowska przez długi czas pojawiała się też na salonach u boku wieloletniego partnera, producenta telewizyjnego Rinke Rooyensa.

Malwina Wędzikowska i Rinke Rooyens rozstali się w 2015 roku po ponad 5 latach związku, a producent obecnie jest mężem Joanny Przetakiewicz. Malwina długo była singielką, następnie na 3 lata związała się z Bartkiem, instruktorem jazdy na deskorolce. Niedawno wyszło na jaw, że znowu jest singielką, co potwierdziła publicznie sama zainteresowana na wiosennej ramówce TVN.

Malwina Wędzikowska: "Rok strat"

Ubiegły rok nie należał do łatwych dla Malwiny Wędzikowskiej. Jak sama przyznała - był to rok "strat". Oprócz rozstania z partnerem straciła też bliskiego przyjaciela i odbyła nieudane próby In Vitro. Niejednokrotnie podkreślała, że jej marzeniem jest zostać matką, ale niestety w wyniku nieudanej operacji wynikającej z endometriozy nie może zostać mamą w sposób naturalny.

- Ja czuję wykluczenie od momentu, kiedy traciłam w bardzo tragicznej sytuacji w szpitalu możliwość posiadania dziecka drogą naturalną i to był czas, kiedy zaczął się ruch - strajk kobiet i pomimo tego, że ja nie stanęłam w szeregach za aborcją, bo nie miałam takiego doświadczenia, stanęłam za życiem, po prostu potrzebowałam też wykrzyczeć to, jakie to jest niesprawiedliwe, że jeżeli ja płacę podatki, jeżeli ja jestem obywatelem tego kraju, obywatelką, która jest świadoma, jest po terapii, wydaje mi się, że też przepracowałam błędy pokolenia moich rodziców, swojego - chcę być matką i chciałabym, żeby w tym kraju przywrócono taką możliwość, żeby kobiety mogły jako singielki posiadać dziecko, ponieważ jesteśmy ludźmi, jesteśmy kobietami, które chcą życia

- powiedziała nam Malwina.

Malwina Wędzikowska: 45. urodziny gwiazdy TVN

Ten rok, przełomowy 45. w jej życiu, wydaje się jednak odwracać tę złą passę. Malwina Wędzikowska w ostatnią niedzielę, 22 lutego zadebiutowała z nowym, trzecim sezonem "The Traitors. Zdrajcy". Udało jej się też uratować i sprowadzić małego pieska po przejściach z Indonezji. Ibu co prawda póki co rozrabia i daje się we znaki prowadzącej, ale ta jest dobrej myśli...

- Ja to się mierzę przede wszystkim z poznaniem mojego pieska, który mi demoluje każdą część mojego mieszkania. Tak widziałem, dzisiaj się pojawiły nagłówki. Powiem tak. Ewidentnie zadziałała podświadomość, bo ja sprawy intymne zostawiam dla intymnych miejsc, czyli nie dzielę się nimi, nigdy się nimi nie dzieliłam z żadnym partnerem, z żadnego partnera nie zrobiłam produktu. I tak, mogę ci to potwierdzić, nie robiłam właśnie tych wszystkich. Jakoś nie jest to w moim stylu, żeby robić jakieś uświadczenia. Rozstaliśmy się z Bartkiem jakiś czas temu. To było bardzo trudne rozstanie, jak każde rozstanie, ale to jest chyba wszystko, co chcę powiedzieć na temat tego, żeby zachować też szacunek do naszej relacji

- powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Malwina Wędzikowska.

Choć od lat Wędzikowska uchodzi za jedną z najlepiej ubranych Polek, czy zawsze tak było? Zobaczcie jej archiwalne zdjęcia i WIELKĄ metamorfozę w naszej galerii pod tekstem. Pamiętacie, że kiedyś była jasną blondynką?

