Malwina Wędzikowska: Od stylistki do gwiazdy telewizji

Malwina Wędzikowska (44 l.) to stylistka, kostiumografka i osobowość telewizyjna, która od lat związana jest z branżą modową oraz mediami. Karierę zaczynała za kulisami popularnych programów telewizyjnym m.in. "Taniec z Gwiazdami", "The Voice of Poland" czy "Top Model" oraz na sesjach fotograficznych.

Z czasem coraz częściej pojawiała się przed kamerą i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w swojej branży. Od 2024 roku prowadzi program "The Traitors. Zdrajcy", który szybko zdobył ogromną popularność. 22 lutego na ekrany trafi trzeci sezon show. Oficjalna prezentacja nowych odcinków odbędzie się podczas wieczornej ramówki TVN.

Spore zainteresowanie budziło również życie prywatne Malwiny Wędzikowskiej. Prowadząca "The Traitors. Zdrajcy" ma za sobą medialny związek z producentem Rinke Rooyensem. Para spotykała się w latach 2010-2015. Po rozstaniu stylistka była łączona z różnymi znanymi mężczyznami, ale sama nie komentowała tych doniesień.

Malwina Wędzikowska rozstała się z partnerem!

W ostatnich latach Malwina Wędzikowska tworzyła stabilny związek z Bartoszem Młodystachem. Młodszy o dziewięć lat instruktor jazdy na deskorolce od czasu do czasu gościł na jej Instagramie. Starała się jednak chronić swoją prywatność. Więcej na temat relacji opowiedziała dopiero po trzech latach związku. Zdradziła wtedy, że poznali się na aplikacji randkowej, a na pierwszym spotkaniu nie mogli się nagadać.

Wędzikowska nie ukrywała również, że marzy o powiększeniu rodziny. Niestety, przez względy zdrowotne jest to dla niej trudny temat.

Tak, to jest moje największe marzenie, żebyśmy z Bartkiem, moim partnerem, zostali rodzicami. Ale jak człowiek skacze z jednej produkcji do drugiej, trzeba wygenerować czas. Ja nie potrafię zrezygnować z tego całego zamieszania, robienia sociali, a do zakładania rodziny potrzebuję się wyłączyć. Zobaczymy, jak to będzie, trzymajcie za mnie kciuki - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Po tym wyznaniu coraz częściej spekulowano, że zakochani szykują się do ślubu. Wiele jednak wskazuje na to, że Wędzikowska i Młodystach się rozstali. Instruktor od pewnego czasu nie pojawia się u boku stylistki, nie towarzyszył jej również podczas niedawnych wakacji. Sama zajmowała się też psiakiem, którego niedawno przywiozła z wyjazdu. Jak informuje Pudelek, Malwina Wędzikowska rzeczywiście jest znowu singielką. Bardzo przeżyła rozstanie i nie chce o nim mówić publicznie.

