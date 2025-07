Malwina Wędzikowska chce zostać mamą! Planuje dzieci, zrobiła pierwszy krok. "Bo się popłaczę"

Malwina Wędzikowska w 2024 roku udzieliła obszernego wywiadu dla "Dzień dobry TVN", w którym opowiedziała o swoich zmaganiach z podstępną i groźną chorobą. Endometrioza, choć dotyka jedną na dziesięć kobiet, wciąż jest tematem tabu, który prezenterka postanowiła złamać. W przypadku Malwiny, diagnoza problemów hormonalnych, które wpływają też na możliwość zajścia w ciążę, trwała kilkanaście lat. Endometrioza rozlała się bowiem na wiele jej narządów. - Moja historia jest po prostu historią mojej kobiecości. To jest mój życiowy stygmat i moja największa tajemnica. [...] Ja co miesiąc przechodzę pewnego rodzaju żałobę. Jestem bardzo wdzięczna, bo czuje, że otwieram tak zwaną puszkę Pandory - powiedziała Malwina Wędzikowska w TVN-ie. Gwiazda nie ukrywa, że ból związany z chorobą nasilał się podczas miesiączki i utrudniał jej funkcjonowanie. Były omdlenia, wymioty, ale też poczucie wykluczenia i strach przed uprawianiem stosunków płciowych.

- Ja przez lata byłam w tym sama. To jest koszmarna choroba, piekło dla kobiet. Dlaczego ja o tym przez lata nie mówiłam? Mijamy się na ulicach i jesteśmy niewidoczne, jesteśmy niesłyszane. Jestem aktualnie po dwóch zabiegach i uniknęłam cudem trzeciego. Chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, która chciałabym, żeby wybrzmiała: pomimo tego, że jestem córką lekarza, trafiłam w życiu na wielu złych lekarzy. Niestety przypłaciłam takie jedno spotkanie bardzo poważnymi reperkusjami. Uważam, że zostałam po prostu okaleczona w szpitalu. Zapłaciłam cenę największą dla macierzyństwa, czekając na diagnozę za długo - podsumowała Malwina Wędzikowska w 2024 roku.

Wtedy nieocenione okazało się wsparcie jej partnera, w którym ma wielkie oparcie do dziś. Bartek pomógł jej przetrwać najtrudniejsze chwile, a teraz - jak niedawno ujawniła - wspólnie próbują zrealizować marzenie o zostaniu rodzicami. Szczegóły poniżej.

Malwina Wędzikowska rzuciła alkohol, by zwiększyć szanse na zostanie mamą. "Podjęliśmy taką decyzję"

Malwina Wędzikowska w lipcu 2025 roku była gościem programu Magdy Gessler w TVN, który kryje się pod nazwą "Magda gotuje internet". Znana restauratorka przepytuje gwiazdy i celebrytów na różne tematy, w tym te z pogranicza życia prywatnego. Zaczęło się od niewinnego pytania o przyczyny rzucenia alkoholu, a skończyło na poruszającym wyznaniu.

- Mój obecny chłopak jest skejtem, a oni zawsze po jeżdżeniu nawadniają się piwkiem. Zaczęłam zwracać uwagę na to, że to piwko jest elementem codzienności. I podjęliśmy taką decyzję, żeby spróbować, jak to będzie bez tego piwka. Poza tym też planuję zostać mamą i stwierdziłam, że też to jest dobra taka podściółka pod nową rolę, która może przyjdzie, może nie przyjdzie, zobaczymy - powiedziała Malwina Wędzikowska, na co Gessler odparła, że życzy jej powodzenia.

Prezenterka w przeszłości w rozmowie z "Super Expressem" ujawniła, że założenie rodziny jest jej największym marzeniem, które stara się zrealizować od kilku lat. - To jest bardzo trudny temat, nie chcę się w niego zagłębiać, bo się popłaczę - stwierdziła wyraźnie poruszona. - Tak, to jest moje największe marzenie, żebyśmy z Bartkiem, moim partnerem, zostali rodzicami. Ale jak człowiek skacze z jednej produkcji do drugiej, trzeba wygenerować czas. Ja nie potrafię zrezygnować z tego całego zamieszania, robienia sociali, a do zakładania rodziny potrzebuję się wyłączyć. Zobaczymy, jak to będzie, trzymajcie za mnie kciuki - dodała Malwina Wędzikowska.

W tamtym czasie podkreślała też, że część jej jednocześnie żegna ten pomysł, bo wie, że jego realizacja będzie trudna, a "bez dziecka da się żyć". Dziś, jak widać, temat powraca. Trzymamy mocno kciuki!

