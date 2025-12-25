Pierwszy dzień świąt zamienił się w koszmar! Daniel Martyniuk znowu atakuje

Niepokojące nagrania Daniela Martyniuka znów wywołują burzę w sieci. Syn gwiazdora disco polo nie oszczędzał swoich rodziców w świątecznym okresie i kolejny raz uderzył w ojca. Czy doczeka się odpowiedzi od znanego muzyka?

Daniel Martyniuk tym razem zafundował swoim obserwatorom prawdziwy emocjonalny rollercoaster tuż przed świętami. W sieci pojawiły się nagrania, w których młody Martyniuk uderza w swoich rodziców, odwołując się do dawnych konfliktów i rodzinnych napięć. To już kolejny raz, gdy jego relacje z ojcem, Zenkiem Martyniukiem, stają się tematem publicznych sporów.

Daniel Martyniuk atakuje w święta. Szok, co wyjawił syn znanego muzyka!

W jednym z nagrań Daniel odniósł się do słów ojca, prawdopodobnie z wcześniejszej rozmowy i nie krył swojego gniewu. - "Kilka lat temu tato powiedział mi: zobaczysz, jaki ci numer zrobię, jak się nie uspokoisz. Czekam, a jeszcze nic nie zrobiłeś. Ale ja już tyle numerów narobiłem, że zobaczysz, i to nie koniec" - wyjawił wprost. Następnie podkreślił, że nie zamierza nikogo przepraszać, w tym ojca, i kontynuował...

Nagrania były pełne mocnych słów i wyzwań. - "Merry Christmas. No i kto komu zrobił numer, kochani rodzice? Jak ty w ogóle gościu chciałeś zniszczyć własnego syna? Szala się przelała. Konsekwencje będą tragiczne. I o to chodzi" - mówił Daniel w kolejnym filmie.

Nie był to koniec świątecznej relacji Daniela. Na swoim profilu opublikował też nagranie, w którym porusza temat rodzinnych konfliktów. W relacji kierował mocne słowa w stronę ojca oraz mamy. Czy młody Martyniuk doczeka się jakiegoś komentarza ze strony swoich rodziców? Tego nie wiemy, ale bacznie obserwujemy całą sytuację.

