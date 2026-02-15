Tragedia nad Zalewem Kluczborskim

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, 15 lutego. Około godziny 11:26 do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o ciele unoszącym się na wodzie w zbiorniku wodnym w Ligocie Górnej, niedaleko Kluczborka. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji oraz jednostki straży pożarnej. To właśnie strażacy byli odpowiedzialni za podjęcie ciała z wody.

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowali funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Policja potwierdziła tożsamość zmarłej. Więcej szczegółów w sprawie przekazała nam oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, st. asp. Krystyna Chmielewska.

- W niedzielę, 15 lutego w godzinach przedpołudniowych nad Zalewem Kluczborskim odnaleziono ciało 49-letniej kobiety, mieszkanki powiatu kluczborskiego. Zgłoszenie wpłynęlo do dyżurnego jednostki od partnera kobiety, który ujawnił ciało nad zbiornikiem wodnym. Na miejsce niezwłocznie wysłano patrol policji oraz inne służby ratunkowe. Obecnie jeszcze trwają tam czynności procesowe pod nadzorem prokuratury

- poinformowała nas oficer prasowa.

Trwają czynności pod nadzorem prokuratury

Policja potwierdza, że kobieta nie była wcześniej zgłoszona jako osoba zaginiona. Funkcjonariusze prowadzą obecnie czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia. Na tym etapie śledztwa nie są udzielane dodatkowe informacje.

- Na chwilę obecną mamy odnalezienie ciała, cała procedura trwa, jeżeli będzie coś więcej wiadomo, to na pewno będziemy informować

- dodaje policjantka.

Jak dodała, śledztwo ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności śmierci 49-latki.