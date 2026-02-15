Krzysztof Skiba pogrążony w żałobie. Nie żyje jedna z najbliższych mu osób. "Rozpacz i smutek"

Krzysztof Skiba, zaledwie po radosnym odnowieniu przysięgi małżeńskiej, przeżywa osobistą tragedię.

Muzyk poinformował fanów o śmierci swojej 94-letniej mamy, Albiny, która odeszła po krótkiej chorobie.

Skiba wspomina mamę jako osobę z ogromnym poczuciem humoru i silnym wpływem na jego życie i twórczość.

Krzysztof Skiba pogrożony w żałobie. Nie żyje jego mama

Krzysztof Skiba dopiero co świętował ze swoją żoną powtórzenie przysięgi małżeńskiej podczas egzotycznych wakacji na Malediwach. Jednak radość muzyka nie trwała zbyt długo. Właśnie podzielił się ze swoimi fanami smutną informacją. Zmarła jego mama.

Życie jest jak huśtawka. Jednego dnia radość i śmiech. Drugiego rozpacz i smutek. Odeszła moja mama Albina. Za dwa miesiące miałaby 95 lat

- napisał Krzysztof Skiba. Jak się okazuje, pani Albina poczuła się gorzej tuż po świętach.

Jeszcze w grudniu wszyscy byliśmy przekonani, że rozbije bank i dożyje setki. Ale zaraz po świętach poczuła się gorzej. A potem słabła z dnia na dzień. Zawsze jej mówiłem, że wszystkie osoby po 90. to dla mnie mistrzowie świata

- dodał muzyk.

Muzyk wspomina chwile spędzone ze swoją mamą

Krzysztof Skiba udostępnił na Instagramie post, w którym cofnął się wspomnieniami do chwil spędzonych z mamą. Podkreślił, jak silna więź łączyła go z mamą oraz jak wielki wpływ miała na jego osobowość i twórczość.

Mama miała duże poczucie humoru. Lubiła się wygłupiać i robić kawały. Ja jestem cały z niej. Jeśli mam jakikolwiek talent, to tylko po mamie. A teraz z siostrą Gosią zostaliśmy sami. Bez mamy. To tak jakby połowa nas odeszła

- pisze. Nie zabrakło też wspomnień z czasów PRL-u. Rozpamiętywał, że jego mama aktywnie angażowała się w działania Solidarności i wspierała go w trudnych chwilach

Gdy w 1985 podczas wakacji zostaję aresztowany za nielegalne ulotki przez bezpiekę i siedzę w areszcie śledczym w Kaliszu, mama przyjeżdża do aresztu. Przywozi mi książki

- napisał. W swoim poście Krzysztof Skiba zawarł również niezwykle osobiste pożegnanie dla swojej mamy.

Kochana mama. Nigdy nikomu niczego nie zazdrościła. Wszystkim potrafiła wybaczyć. Kochała nas, Gdańsk, Polskę i Kaszuby. Bała się wojny i opowiadała, że to jest największy koszmar

- dodał muzyk.

