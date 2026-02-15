Tak wygląda dorosły syn Jarosława Jakimowicza! 26-letni Jovan przypomina znanego, zagranicznego aktora

W show-biznesie znów się mówi o Jovanie Jakimowiczu, synu kontrowersyjnego aktora i dawnego pracownika Telewizji Polskiej Jarosława Jakimowicza oraz znanej malarki Joanny Sarapaty. 26-latek powoli wyrasta na samodzielną medialną postać, a jego pierwsze kroki przed kamerami wzbudzają sporo emocji w świecie celebrytów. Ostatnio młody Jakimowicz pojawił się u boku mamy na wydarzeniu "Łapy i pędzle" - aukcji na rzecz psów ratowanych przez Dodę (która, swoją drogą, była prawdziwą gwiazdą wieczoru! Od jej obcisłej sukienki nie dało się oderwać oczu).

Na zdjęciach widać, że Jovan wyrósł na prawdziwego przystojniaka...a mama sięga mu zaledwie do ramienia!

Jovan jest podobny do taty? A może do zagranicznego aktora?

Jovan, który jest owocem związku Jakimowicza i Sarapaty z początku lat 2000., przez lata trzymał się z daleka od fleszy. Dorastał głównie z mamą - artystką, która po rozstaniu z Jarosławem wychowywała go w atmosferze sztuki i wolności. Ich małżeństwo zakończyło się w 2010 roku, ale syn zawsze pozostawał w centrum uwagi mediów ze względu na znane nazwisko.

Ostatnio Jovan dał o sobie znać nowym projektem - zadebiutował jako prowadzący podczas koncertu z cyklu "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Giżycku, gdzie stanął przed publicznością jako konferansjer. Mimo tremy chłopak poradził sobie świetnie i zebrał wiele pochwał, co oznacza, że nazwisko Jakimowicz znów zaczyna pojawiać się na ekranach i to w pozytywnym kontekście.

Joanna Sarapata, która po rozwodzie z Jarosławem konsekwentnie chroniła prywatność syna, ujawniła, że tuż przed występem Jovan rozmawiał z ojcem. Jak przekazała, Jarosław pogratulował mu i zachęcił do dalszej drogi w mediach: "Synu, dawaj czadu, idź do przodu!". Relacje między tatą a synem nie zawsze były proste. Jovan dorastał w Hiszpanii i Londynie, gdzie studiował stosunki międzynarodowe i rozwijał własne pasje - różne od kontrowersyjnych poglądów Jarosława. Choć obaj widują się rzadko, utrzymują stały kontakt.

Joanna Sarapata wielokrotnie podkreślała, że medialna burza wokół byłego męża odbijała się na jej synu i całej rodzinie. Hejt, który dotykał Jarosława, spadał często na Jovana i jego bliskich, ale mama zawsze stawała murem za synem. Dziś Jovan Jakimowicz, mimo że rzadko bywa na ściankach, to zawsze budzi uwagę, ale nie kontrowersje!

A co do jego wyglądu - bardziej przypomina młodego Jarosława Jakimowicza czy może... Austina Butlera, 34-letniego amerykańskiego gwiazdora znanego m.in. z roli Elvisa? Na pewno łączą ich blond grzywy i piękne uśmiechy.

