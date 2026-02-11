Doda podkręciła temperaturę do granic! Ta suknia opinała każdy centymetr jej ciała

W miniony wtorek - 10 lutego 2026 roku o godzinie 19:30, w Warsaw Presidential Hotel przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie odbyła się aukcja charytatywna "Łapy i Pędzle". Wydarzenie, którego inicjatorką i twarzą jest Dorota Rabczewska, miało jeden cel - wsparcie Fundacji "Szare, Bure i Łaciate", pomagającej zwierzętom przebywającym w schroniskach. Wstęp na licytację był wolny, a całość zebranych środków trafiła bezpośrednio na konto fundacji.

Doda rozpaliła Warszawę! Obcisła suknia zrobiła wrażenie

"Łapy i Pędzle" to połączenie świata sztuki z ideą niesienia pomocy. W katalogu aukcyjnym znalazły się wyjątkowe dzieła przekazane przez artystów i osoby zaangażowane w projekt. Organizatorzy nie kryli wdzięczności wobec wszystkich twórców, którzy bez wahania włączyli się w inicjatywę i ofiarowali swoje prace na rzecz potrzebujących zwierząt.

Wieczór zapowiadał się nie tylko jako wydarzenie charytatywne, ale także jako jedno z głośniejszych spotkań towarzyskich tej zimy. W centrum uwagi znajdzie się oczywiście Doda, która od lat angażuje się w działania prozwierzęce i tym razem również postanowiła wykorzystać swoją popularność w szczytnym celu. Artystka pojawiła się na wydarzeniu w bardzo obcisłej, długiej sukni maxi, która podkreślała jej sylwetkę i przyciągała spojrzenia wszystkich obecnych. Kreacja mocno modelowała biust, eksponując kobiece kształty w odważny sposób. Trudno było oderwać od niej wzrok!

