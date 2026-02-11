Tak żyje rodzina pięcioraczków w Tajlandii. Internauci rzucili się na Dominikę Clarke. Zarzucają jedno

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-02-11 11:03

Dominika Clarke, mama „pięcioraczków z Horyńca”, chętnie dzieli się w sieci kadrami z życia wielodzietnej rodziny w Tajlandii. Nie ma tam lukru i słodkich obrazków „idealnego macierzyństwa”. Jest codzienność - pełna chaosu, niespodziewanych zdarzeń i wyzwań. Niektóre publikacje kobiety wywołują w sieci prawdziwą burzę. Internauci zarzucają rodzicom, że wychowują dzieci w „nieodpowiednich” warunkach. Czy rzeczywiście tak jest? Sprawdziliśmy, co dokładnie budzi takie emocje. Wiele osób może to zaskoczyć.

  • Dominika Clarke, mama pięcioraczków z Horyńca, wraz z rodziną przeprowadziła się do Tajlandii i pokazuje w sieci codzienne życie rodziny, które odbiega od wyidealizowanego obrazu rodzicielstwa.
  • Niektóre z publikacji wywołały kontrowersje, a internauci zarzucają rodzicom wychowywanie dzieci w "nieodpowiednich" warunkach, niezgodnych z europejskimi standardami sanitarnymi i wychowawczymi.
  • Krytyka dotyczyła m.in. zdjęć prowizorycznej umywalki zewnętrznej oraz dziecka w skarpetkach na mokrym piasku.
  • Dominika Clarke tłumaczy, że pokazuje realia życia w tajskiej wiosce bez upiększania, a warunki, choć inne, nie oznaczają braku bezpieczeństwa czy troski.

"Pięcioraczki z Horyńca". Tak teraz żyje rodzina Clarke'ów

Rodzina Clarke’ów, czyli Dominika i Vincent wraz z jedenaściorgiem dzieci, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych rodzin wielodzietnych w Polsce. Szczególnie głośno zrobiło się o niej w lutym 2023 roku, gdy Dominika urodziła pięcioraczki - Elizabeth May, Evangeline Rose, Arianna Daisy, Charles Patrick i Henry James. Euforia związana z narodzinami nie trwała jedna długo. Przerwała ją śmierć jednego z noworodków. Zmarł Henry James.

Po tym traumatycznym doświadczeniu Rodzina Clarke’ów zdecydowała się na zaskakujący krok - przeprowadzkę z Polski do Tajlandii, na wyspę Koh Lanta.

Dominika w mediach społecznościowych chętnie dzieli się kadrami z życia wielodzietnej rodziny. Bez lukru pokazuje, jak wygląda trud rodzicielstwa. Próżno szukać jednak wyidealizowanych ujęć, zdjęć wiecznie uśmiechniętych i wypoczętych rodziców czy codziennie ubranych w odświętne ubrania dzieci.

Jest chaos, dezorganizacja, codzienne problemy w ogarnięciu jedenaściorga dzieci, wyzwania logistyczne i przeciążenie emocjonalne.

Polecany artykuł:

Dwa lata temu na świat przyszły pięcioraczki z Horyńca. Tak teraz wyglądają

Burza w sieci. Dzieci Clarke'ów żyją w nieodpowiednich warunkach?

Takie publikacje w sieci wpisują się w "odczarowywanie" rodzicielstwa. Obrazki idealnej rodziny wykreowanej przez social media zastępują te pokazujące codzienność taką, jaka ona jest.

Niektóre wpisy Dominiki Clarke budzą jednak głośne dyskusje w sieci. Internauci zarzucają rodzicom, że wychowują swoje dzieci w nieodpowiednich warunkach! Fala krytyki, na ich styl życia w Tajlandii, szybko przerodziła się w hejt.

Odbiorcy treści publikowanych przez rodzinę Clarke’ów oczekują od nich zapewnienia potomstwu "europejskich" standardów życia i spełnienia norm sanitarnych i wychowawczych obowiązujących w Polsce. Nie biorą jednak kompletnie pod uwagę, że realia życia w tajskiej wiosce są zupełnie inne.

Najwięcej negatywnych emocji wzbudziły chyba nagrania i zdjęcia pokazujące prowizoryczną, zewnętrzną umywalkę oraz ujęcia, na których jedno z dzieci stoi w skarpetkach na mokrym piachu.

Czy faktycznie są to "nieodpowiednie" warunki dla dzieci? Dominika Clarke postanowiła wyjaśnić sprawę.

„Rozumiem, że taki widok może budzić zdziwienie - zwłaszcza jeśli patrzymy na niego przez typowo europejskie oczekiwania. Ja pokazuję po prostu, jak wygląda codzienność w małej tajskiej wiosce. Bez upiększania, bez filtrów. To życie jest inne - nie lepsze i nie gorsze, tylko inne. Niektóre rzeczy na początku szokują, do innych z czasem się przyzwyczaiłam” - tłumaczy w jednym z wpisów.

Wspomina również, że sama wychowywała się w skromnych warunkach i wcale nie oznaczało to braku bezpieczeństwa czy troski ze strony jej najbliższych. „U mojej babci nie było łazienki - myłam się w misce, wodę grzało się na piecu, a latem kąpaliśmy się w zimnej wodzie pompowanej ręcznie. Do dziś pamiętam ten charakterystyczny dźwięk pompy” - wspomina. „Świat nie zawsze wygląda tak samo, jak w katalogu czy reklamie. I właśnie tę różnorodność chcę pokazywać - z szacunkiem, spokojem i bez oceniania” - dodaje.

Na koniec Dominika odniosła się również do najczęściej powtarzającego się zarzutu, czyli kwestii sanitarnych. „P.S. Żeby zaspokoić ciekawość - przedszkole ma toaletę na poziomie europejskim.Umywalka na zewnątrz jest bliżej i po prostu wygodniejsza w codziennym użyciu” - mówi.

Polecany artykuł:

Tak się zmieniały pięcioraczki. Od 40-centymetrowych kruszynek do uśmiechniętyc…
Tak żyje rodzina pięcioraczków w Tajlandii
Galeria zdjęć 10
Sonda
Co myślisz o publikowaniu wizerunków dzieci przez celebrytów i influencerów?
Pięcioraczki z Horyńca znikają z internetu! Mama podjęła drastyczne kroki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIĘCIORACZKI Z HORYŃCA
RODZINA CLARKE