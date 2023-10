To, co nagrała fotopułapka słynnego leśnika jest już hitem. Wideo z bieszczadzkiego sadu

Państwo Dominika i Vincent Clarke na co dzień mieszkają we wsi Puchacze w gminie Horyniec-Zdrój na Podkarpaciu. Para wychowywała wcześniej siedmioro dzieci, zapragnęli ósmego dziecka. Rodzina powiększyła się jednak o wiele bardziej, bo na świat przyszły pięcioraczki!

Niestety, kilka dni po narodzinach odszedł Henry James.

Dziewczynki jedna po drugiej wracały do domu, z kolei Charli musiał przejść operację serca. Chłopczyk miał "dziurkę w sercu". Operacja się udała, jednak chłopiec wciąż pozostawał w krakowskim szpitalu, później przetransportowano go do Rzeszowa. Ostatnim przystankiem tuż przed powrotem chłopca do domu było hospicjum. Teraz maluszki są już w domu! Kiedy przyszły na świat, dzieci ważyły od 710 do 1400 gramów i mierzyły około 40 centymetrów każdy. Teraz są już znacznie większe, w galerii zdjęć (poniżej) przedstawiamy jak się zmieniały!