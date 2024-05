Roksana "Roxie" Węgiel i Michał Kassin od samego początku byli faworytami 14. edycji "Tańca z gwiazdami". Młoda piosenkarka jest wybitnie utalentowana tanecznie, a zdolny mistrz taneczny potrafił to znakomicie wykorzystać. Przez całą edycję błyszczeli na parkiecie, a ich niezwykle emocjonalne występy poruszały publiczność. W jednym z odcinków oboje przyznali, że są zakochani. W przypadku Roxie informacja ta nie była nowością. Dziewiętnastoletniej piosenkarce na każdym kroku towarzyszy przecież jej ukochany Kevin Mglej. Michał Kassin nie od razu otworzył się na temat swojego związku, choć jego wybranek, jako członek ekipy, również był zawsze na planie programu. Teraz Kassin uznał, że dość ukrywania się i pokazał światu swoją miłość.

Kassin pokazał ukochanego na Instagramie. Coming out tanecznego partnera Roxie Węgiel

Tancerz opublikował bardzo wymowny post. Nagranie zaczyna się od pytania Pauliny Sykut-Jeżyny: - Kto jest zakochany? Ręka w gorę! Na nagraniu widać, że Roxie od razu podniosła dłoń, Michał Kassin po chwili wahania również. Następnie popłynęły romantyczne kadry, z których po prostu wylewa się uczucie. Tłem do filmu są słowa piosenki Skaldów "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś mnie pokochał" w emocjonalnym i lirycznym wykonaniu Sanah. W opisie znalazło się też kilka słów od Michała. - Jestem aktualnie przeszczęśliwy i się tego nie wstydzę, piszę to, żeby nie musieć już nic przed nikim udawać, bo życie w prawdzie i w zgodzie ze samym sobą jest najpiękniejsze - prosto z serca wyznaje tancerz.

Kim jest ukochany Michała Kassina?

Co ciekawe, życiowym partnerem Michała Kassina jest tancerz i choreograf, który również współpracował przy ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami". Jakub Pursa jest bowiem absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. To wielokrotny Mistrz Polski, Europy i Świata International Dance Organization. Brał udział w "You Can Dance" na antenie TVN oraz "Got to Dance. Tylko taniec" emitowanym na antenie Polsatu. Współpracował również z Roksaną Węgiel podczas Eurowizji Junior.

